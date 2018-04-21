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3 partiden 24 Haziran seçimlerinde ortak hareket etme kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 11:40 | Son Güncelleme

Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde birlikte hareket etme kararı aldı.Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 24 Haziran seçimleri için bir araya geldi.

Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde birlikte hareket etme kararı aldı.
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 24 Haziran seçimleri için bir araya geldi. Adalet Partisi’nin Öveçler’deki Genel Merkez binasında toplantı yapan 3 isim, seçimde birlikte hareket etme kararı aldı. Partilerin, kime oy vereceklerini yakın bir zamanda açıklayacakları öğrenildi.

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