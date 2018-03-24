3 yıldır gerçekleşmeyen KPK toplantısı Brüksel’de yapılacak

3 yıldır gerçekleşemeyen 77. KPK toplantılarına hazırlık kapsamında, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divan Toplantısı KPK Türkiye ve Avrupa Parlamentosu kanadı, Eş Başkanları İsmail Emrah Karayel, Manolis Kefalogıannıs ve Eş Başkan Yardımcıları Markar Esayan, Onursal Adıgüzel, Miltiadis Kyrkos, Takis Hadijegeorgiou, katılımıyla TBMM’de gerçekleşti.

Toplantı’da 77. KPK toplantısının 25-26 Nisan tarihlerinde Bürüksel’de gerçekleştirilmesi kararı alındı, ayrıca divan toplantısının konu başlıkları değerlendirilerek belirlendi. Toplantı sonrası Türkiye AB Karma Parlemento Komisyonu Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel’in eşliğinde AB Karma Parlemento Komisyonu Eş Başkanı Manolis Kefalogiannis ve heyeti FETÖ’nün hain 15 Temmuz darbe girişimi sırasında meclise atılan bombalar nedeniyle zarar gören alanlarını gezdi. Kefalogıannıs ve heyeti, TBMM Şeref Holündeki hasarlı bölüme çiçek bıraktı. Milletvekili Karayel, AB ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak için elleriden gelen çalışmaları yaptıklarını ifade ederek; ekonomi, ticaret, güvenlik, terörle mücadele, dış politika gibi konuların önemini belirtti. Müslümanlara karşı Avrupa’da yürütülen karalama kampanyaları ile terörün bir dine, herhangi bir coğrafyaya ve herhangi bir etnik gruba indirgenmemesi gerektiği de vurgulayan Karayel, vize serbestliği ve Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi ile ilgili ise atılabilecek adımlarda her iki tarafın da kararlı olması gerektiğini belirtti.

Afrin ile ilgili olarak terör örgütü YPG/PKK’nın bugüne kadar oradaki insanların mallarını ellerinden aldığını, yağmalama ve etnik temizlik yaptığının da altını çizen Karayel, buna Türkiye’nin müsaade etmeyeceğini vurguladı.