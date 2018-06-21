"35 teröristi orada bitirdik"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'e yönelik ikinci hava operasyonunda, toplantı halindeki 35 teröristin vurulduğunu bildirdi.
Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş mitinginde, Kandil'e yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin kendilerine yönelik, "Kandil'e gidemez." dediğini aktaran Erdoğan, "Ya biz Kandil'i vurduk, vurduk." dedi.
İlk operasyonda 20 uçakla Kandil'in 10 önemli noktasını bombaladıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık ve o liderler toplantısında da 35 tane önemli ismi orada bitirdik. Sen ne diyorsun? Biz sizin gibi Amerika'dan gelecek telefonları beklemiyoruz. Kararımızı verdiğimiz zaman adımı atarız. İşte Afrin'de de adımı öyle attık. Afrin'de, Cerablus'ta işi bitirdik." diye konuştu.
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