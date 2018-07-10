4 bakan vekillikten istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı kabinesinde TBMM’de milletvekili olan Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül de yer aldı. Anayasa referandumu ile yeni sisteme geçişin ilk kabinesinde yer alan 4 isim bakan olarak atandıktan sonra Meclis üyeliğinden istifa etti.

İŞTE O DETAY

Yeni Şafak'tan Emrah Yeşilduman'ın haberine göre, milletvekilliğinden istifa eden isimlerin Meclis listesindeki isimlerinin karşısına “AY'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yrd. veya bakan olarak atanma - 09.07.2018” ibaresi notu düşüldü.

İşte Meclis listesinde yer alan o detay:

Berat Albayrak – Hazine ve Maliye Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu – Dışişleri Bakanı

Süleyman Soylu – İçişleri Bakanı

Abdulhamit Gül – Adalet Bakanı

