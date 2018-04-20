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4 bakanlığa yönelik atama kararları Resmi Gazete’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 03:41 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri ile Milli Eğitim Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında açık bulunan Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bekir Koçyiğit atanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığına Enes Polat’ın atanması uygun görüldü.Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Müşavirliği görevine Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy getirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri ile Milli Eğitim Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında açık bulunan Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bekir Koçyiğit atanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığına Enes Polat’ın atanması uygun görüldü.
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Müşavirliği görevine Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Müşavirlik görevine ise Hasan Mısırcı’nın atanması gerçekleştirildi.

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