"4 kat büyümek için belki de 5 yıl yeterli olacak"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye 24 Haziran'dan sonra 16 yıldan bu yana sağladığı başarılarını kurumsal bir yapıya kavuşturacak, daha sağlam bir şekilde tahkim edecek. Türkiye bölgesinde güçlü bir aktör olarak ve rol alarak daha fazla ilerlemeye devam edecektir" dedi.
AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığının Beşevler BURFAŞ Tesisleri'nde düzenlediği iftara katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerine az kaldığını, şu anda çalışmanın ve mücadele etmenin zamanı olduğunu söyledi.
Türkiye'yi sanayi, iktisadi ve kalkınma açısından daha fazla ötelere taşımak amacıyla 24 Haziran'a doğru hızla yol almaya devam ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "AK Parti son 16 yılda Türkiye'yi 3,7 kat büyüttü. Türkiye eğitimden sağlığa, teknolojiden sanayiye bir çok alanda yapılamaz, edilemez denilenleri yapmanın başarısını gösterdi. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte çok daha hızlı, etkin, bürokratik süreçleri tamamen daralttığı, tamamen işine ve büyümeye odaklandığı bir döneme girmek zorundayız." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Türkiye'de yarım yüzyıldır bir sistem tartışmasının olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Türkiye, yaklaşık yarım asrı aşkın bir süredir adına parlamenter sistem bile diyemeyeceğimiz, başkanlık sistemi de diyemeyeceğimiz tabiri caizse ne kuş ne de deve olan bir sistemle, ah ile vah ile bugünlere kadar geldi. Çeşitli tuzaklarla karşı karşıya kaldık. Çeşitli saldırılara muhatap olduk ama ne olursa olsun milletimizin bağrından çıkan kadrolar olarak milletimizin standartlarını, refahını geliştirmek için mücadele sarf ettik."
24 Haziran'dan sonra değişen Cumhurbaşkanlığı sisteminin tatbikiyle Türkiye'yi yeni ufuklara taşıyacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Bir tarafta Cumhurbaşkanımızı seçeceksiniz diğer tarafta da Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizleri temsil edecek olan AK Parti milletvekili adaylarını seçeceksiniz. Bir istiyoruz ki yeni dönemde güçlü bir yasama ve meclis olsun. Diğer tarafta güçlü bir yürütme olsun. Bölgesinde küresel anlamda söz sahibi olan, edilgen değil, kendisine empoze edilen politikalarla hareket eden bir Türkiye değil artık tam bağımsız, yerli ve milli eksende kendi dış politikasını belirleyen, stratejik sektörlerde de o ne der bu ne der kaygısı taşımadan tamamen kendi menfaat ve çıkarlarına odaklı hizmet anlayışı geliştiren bir Türkiye olsun. Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan sonra aralayacağımız kapı Türkiye'nin bu niteliklerine işaret ediyor. Türkiye 24 Haziran'dan sonra 16 yıldan bu yana sağladığı başarılarını kurumsal bir yapıya kavuşturacak, daha sağlam bir şekilde tahkim edecek. Türkiye bölgesinde güçlü bir aktör olarak ve rol alarak daha fazla ilerlemeye devam edecektir."
- "Partimizin mutfağında hummalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Türkiye'nin vesayet odakları ve çeşitli tuzaklarla mücadele ede ede bugünlere kavuştuğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Şimdi bundan sonra şahlanma vakti. Göreceksiniz Türkiye bundan sonraki süreçte daha hızlı ilerleyecek. Bir daha 3,7 veya 4 kat büyümek için Türkiye'nin 16 yıla ihtiyacı olmayacak. Türkiye bundan sonraki süreçte 4 kat büyümek için belki de 5 yıl yeterli olacak. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım." dedi.
Türk milletinin en hazırlıklı kadroları yönetimin başına getirmesi halinde planlarının hazır olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Partimizin mutfağında hummalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni sistemi Türkiye için nasıl daha aktif ve etkin hale getirebiliriz onun çabası içindeyiz. Bu mesele bütün Türkiye'nin meselesi. Bu mesele gelecek nesillerimizin meselesi." diye konuştu.
İftar programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, bazı AK Parti Bursa milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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