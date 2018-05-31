İZMİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kendilerinden önceki dönemde ormanlara girmenin yasak olduğunu, üretimin de olmadığını belirterek, "Bugün Türkiye'de yılda 400 milyon fidan üretiliyor ve ekiliyor. Son 15 yılda 4 milyar 50 milyon adet fidanı toprakla buluşturan bir hükümetiz." dedi.

Bakan Eroğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, tüm Türkiye'ye olduğu gibi İzmir'de de dev projeler hayata geçirdiklerine işaret etti.

"Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" sözünü hatırlatan Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'in ilçelerini dahi bilmezken, kendilerinin her alanda, her bölgede hizmete devam ettiğini bildirdi.

Eroğlu, AK Parti'den önce Türkiye'nin durumunun içler acısı olduğunu, hükumet olarak faiz ve ihale lobisinin hakimiyetine son verdiklerini, IMF'ye borç verir hale geldiklerini aktardı.

Bakan Eroğlu, Türkiye'ye sosyal devlet anlayışını ilk kez AK Parti'nin getirdiğini, yaşlılara, emeklilere her desteği verdiklerini vurgulayarak, geçmişte ise Yuvacık Barajı'ndan dolayı ülkenin 4,5 milyar dolar zarara uğratıldığını söyledi.