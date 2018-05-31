İZMİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kendilerinden önceki dönemde ormanlara girmenin yasak olduğunu, üretimin de olmadığını belirterek, "Bugün Türkiye'de yılda 400 milyon fidan üretiliyor ve ekiliyor. Son 15 yılda 4 milyar 50 milyon adet fidanı toprakla buluşturan bir hükümetiz." dedi.
Bakan Eroğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, tüm Türkiye'ye olduğu gibi İzmir'de de dev projeler hayata geçirdiklerine işaret etti.
"Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" sözünü hatırlatan Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'in ilçelerini dahi bilmezken, kendilerinin her alanda, her bölgede hizmete devam ettiğini bildirdi.
Eroğlu, AK Parti'den önce Türkiye'nin durumunun içler acısı olduğunu, hükumet olarak faiz ve ihale lobisinin hakimiyetine son verdiklerini, IMF'ye borç verir hale geldiklerini aktardı.
Bakan Eroğlu, Türkiye'ye sosyal devlet anlayışını ilk kez AK Parti'nin getirdiğini, yaşlılara, emeklilere her desteği verdiklerini vurgulayarak, geçmişte ise Yuvacık Barajı'ndan dolayı ülkenin 4,5 milyar dolar zarara uğratıldığını söyledi.
- "4 milyar 50 milyon adet fidanı toprakla buluşturan bir hükümetiz"
Sağlıktan eğitime Türkiye'nin her alanda geliştiğini, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak da önemli çalışmalara imza attıklarına değinen Eroğlu, "Bizden önce ormanlara girilmiyordu, yasaktı, üretim yoktu, fidancılık yoktu. Bugün Türkiye'de yılda 400 milyon fidan üretiliyor ve ekiliyor. Son 15 yılda 4 milyar 50 milyon adet fidanı toprakla buluşturan bir hükümetiz." ifadesini kullandı.
"Türkiye çok gelişti, dünyada 10 mega proje var, 6'sı Türkiye'de, o yüzden 2023 hedeflerinin gelişmesi için 'yola devam' diyoruz." diyen Eroğlu, ekonomik politikalara ilişkin eleştirilere, şu karşılığı verdi:
"Sen bisiklete binmeye devam et. Sen ekonomiden anlar mısın? Mahalle ağzıyla konuşuyor. O konulara girmek istemiyorum. 'Cumhurbaşkanı tecrübeli olacak' diyor. Tecrübe kimde var, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Ağır sıklet ile tüy sıkletin karşılaştırılması doğru değil, o yüzden onları dikkate almıyoruz."
- İzmir'e yapılan yatırımlar
Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak İzmir ve çevresine çok büyük yatırımlar yaptıklarını, arsenikli su sorununu çözdüklerini, son 15 yılda İzmir'e 4 milyar 620 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.
Bakan Eroğlu, 28 baraj ve 8 büyük gölet inşa ettiklerini, 524 bin 670 dekar araziyi sulamaya açtıklarını ve çiftçilere yıllık 301 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarına işaret ederek, 93 derenin ıslahını tamamladıklarını, 97 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını, 3 şehir ormanı, 11 bal ormanı ve 73 mesire yeri tesis ettiklerini anlattı.
Bölgede 45 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, havaalanı otomatik meteoroloji gözlem sistemi, 11 deniz otomatik meteoroloji gözlem sistemi ve 1 meteoroloji radarı kurduklarını vurgulayan Eroğlu, kente verdiği 94 müjdenin 84'ünü tamamladığını, diğer 10 projenin çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.
- Efes Antik Kanal projesi
Eroğlu, İzmir'deki çalışmalarını sürdüreceklerini kaydederek, Efes Antik Kanalı için en uygun projeyi hazırladıklarını, turizm açısından muhteşem bir çalışmayı hizmete alacaklarını dile getirdi.
İzmir Kuş Cenneti'nin Orman ve Su İşleri Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu anımsatan Eroğlu, "Bir ara belediye istedi, yatırım yapacağını söyledi ama hiç yatırım yapmadı. Neredeyse susuzluktan kuşlar ölüyordu. Bekledik süresi bitince bize geçti, el koymuş değiliz. Yeni bir iletim kanalının temelini dün attık, can suyu ihtiyacını karşılayacağız." diye konuştu.
Bakan Eroğlu, yapımı süren projelerle ilgili bilgi vererek, Gördes Barajı'nda sorun olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Tahtalı Barajı'nda da yeterli içme suyunun bulunduğunu kaydetti.
- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: -"Bizden önce ormanlara girilmiyordu, yasaktı, üretim yoktu, fidancılık yoktu. Bugün Türkiye'de yılda 400 milyon fidan üretiliyor ve ekiliyor. Son 15 yılda 4 milyar 50 milyon adet fidanı toprakla buluşturan bir
İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim
İstanbul Valiliği'ni işgal girişimi davasında flaş gelişme
Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladı
Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Okuyucu Yorumları 0 yorum