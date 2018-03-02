Meclise sunulan ittifak kanun teklifi kapsamında; Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ile Adalet Partisi ittifak olduğunu açıkladı. Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Yiğit Zeki Öztürk, "Hiç kimsenin beklemediği ortak aday çıkabilir" dedi.

Son seçimlerde yüzde 1’in altında oy alan 4 parti ittifak kararı aldı. Adalat Partisi Genel Merkezinde bir araya gelen Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Yiğit Zeki Öztürk, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ittifak olduklarını belirttikleri ortak basın açıklamasında bulundu. Doğru Yol Partisi Genel Başkan Çetin Özaçıkgöz’ün ise toplantıya katılamadığını ama ittifakta yer aldığını beyan etti belirtildi.

"Yeni oluşan partiler suni rüzgarlarla bu işin sahibi gibi görünüyor"

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, 2019 yılı için Türkiye’nin kaderini değiştirecek çok önemli bir seçim atmosferine yaklaşıldığını ifade ederek, "Seçimin hayati önem taşıdığını biliyoruz. Yeni oluşan partilere bakıyoruz, suni rüzgarlarla bu işin gerçek sahibi onlar gibi görünüyor ama bu işin asıl sahibi bizleriz, bizsiz hiç kimse oyun yapmasın. 30 yerde teşkilatı olmayan partiler gündeme getirilirken, devlete ciddi katkıları olmuş ANAP’ın, DYP’nin, AP’nin sayılmaması bu misyona gönül veren insanlara yapılan saygısızlıktır. Seçim atmosferine girdiğimizde bu birliktelik çığ gibi büyüyecek. Biz hiç kimseye yedek lastik, yama olmaya gelmiyoruz. Gerçek alternatif oluşum yapılıyor" açıklamalarında bulundu.