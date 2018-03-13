Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Kur'an'dan alarak ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı" dizelerine işaret ederek, "Bizim için başka kapı yok. Tek kapı orası. Diğerleri boş, diğerleri lafügüzaf." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen 4. Uluslararası İyilik Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, birilerinin Suriye'de terör örgütlerine yardıma giderken, Diyanet Vakfı gibi kurumların ve Türk askerinin orada insanların yaralarını sardığını, oralarda adeta bir sivil savunma görevi icra ettiğini söyledi.

"Birileri mazlumların kanı ve gözyaşı üzerinden semirmeye çalışırken bizim kuruluşlarımız Suriye'den Irak'a kadar tüm insanlığın yüzünü ağarttı." diyen Erdoğan, kurulduğu günden beri "Hayrun Nas Men Yenfeun Nas (İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır)" düsturuyla vakıf bünyesinde emek vermiş herkesi tebrik etti.

Vakıf mensupları, hayırseverler ve gönüllülerden ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve hayırlı ömürler dileyen Erdoğan, ödüle layık görülen örneklerin İslam'ın özünü, ruhunu da anlattığını söyledi.