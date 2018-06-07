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"42 yılda 36 hükümet değişti ve hiçbir hükümet acıları dindiremedi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 22:11 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "1960'tan 2002 ye kadar 42 yılda 36 hükümet değişti ve hiçbir hükümet acıları dindiremedi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 1960'tan 2002'ye kadar 42 yılda 36 hükümetin değiştiğini hatırlatarak "Hiçbir hükümet acıları dindiremedi" değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, siyasi istikrarsızlık dönemine işaret ederek o günlerin herkes için kabus olduğunu kaydetti.

"Adile Naşit hepimizin gülen yüzüydü, sıcacık sesi, o muhteşem yürekten gülüşüyle bütün acılarımızı umuda dönüştürür, acılarımızı hafifletirdi. Ya o günün Türkiye’si? Herkes için kabustu..." ifadelerini kullanan Ünal, şöyle devam etti:

"Yeni doğan çocukların hastanelerde rehin alındığı, yokluğun, yasakların kol gezdiği, tüp, yağ, pirinç, çay kuyruğu...Evet Hababam Sınıfı izler gülerdik, Barış Manço dinlerdik, hepimiz kendimizi Cem Karaca’nın şarkısındaki tamirci çırağı gibi hissederdik.

Acılarımızı Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur dinleyerek sarardık. Devlet bir ara acısız arabeski bile denedi ama 1960'tan 2002 ye kadar 42 yılda 36 hükümet değişti ve hiçbir hükümet acıları dindiremedi. Kimisi darbeyle kimisi ilanla düşürüldü. Anlattığım tam da budur."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

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