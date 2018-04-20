4’üncü Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu’ndan Ortadoğu’daki barışa katkı

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 4'üncü Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu sona erdi. Birçok yerli yabancı bilim insanının katıldığı sempozyumda önemli başlıklarda konuşmacılar, “Ortadoğu’da Barış İnşa Etmek” için yapılması gereken çalışmalar konusunda bir araya geldi.

Sempozyum sonrası değerlendirmelerde bulunan, Türk-Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) Başkanı Dr. Muhammed Al-Adil, “Bu yıl sempozyuma 20’ye yakın ülkeden konuşmacı katıldı. Ortadoğu hakkında, Ortadoğu’da yer alan ülkelerden daha çok batılı ülkeler konuşuyor. Barışı tesis için, bölgenin sahiplerinin bölge hakkında daha çok söz sahibi olması gerekiyor. Bu sempozyum da barışı tesis için önemli bir çalışma” dedi.

Türkiye’nin sadece bölgede değil, dünyada çok önemli bir aktör olduğunu belirten Adil, “Türkiye bölgede gerçekleşen olaylara müdahil olmak durumunda. Bu sadece görüş bildirmek değil, bu arabuluculuk olabilir, müdahale şeklinde de olabilir. Bölgede ortak bir tarih var. Bu sebeple bu ülkelerle dayanışma kurmak çözüm üretmek durumunda. Suriye’de sorunun çözümü Türkiye'siz mümkün değil. Türkiye bölgede bir barış garantörü. Bölge insanının Türkiye’den beklentisi büyük. Son ABD operasyonu da tamamen göstermelik. Siyasi çözümü ertelemek için gerçekleşti ama Suriye’de siyasi çözüm çok yakında” şeklinde konuştu.