HABER

4’üncü Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu’ndan Ortadoğu’daki barışa katkı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 12:04 | Son Güncelleme

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 4'üncü Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu sona erdi.

4’üncü Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu’ndan Ortadoğu’daki barışa katkı

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 4'üncü Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu sona erdi. Birçok yerli yabancı bilim insanının katıldığı sempozyumda önemli başlıklarda konuşmacılar, “Ortadoğu’da Barış İnşa Etmek” için yapılması gereken çalışmalar konusunda bir araya geldi.

Sempozyum sonrası değerlendirmelerde bulunan, Türk-Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) Başkanı Dr. Muhammed Al-Adil, “Bu yıl sempozyuma 20’ye yakın ülkeden konuşmacı katıldı. Ortadoğu hakkında, Ortadoğu’da yer alan ülkelerden daha çok batılı ülkeler konuşuyor. Barışı tesis için, bölgenin sahiplerinin bölge hakkında daha çok söz sahibi olması gerekiyor. Bu sempozyum da barışı tesis için önemli bir çalışma” dedi.

Türkiye’nin sadece bölgede değil, dünyada çok önemli bir aktör olduğunu belirten Adil, “Türkiye bölgede gerçekleşen olaylara müdahil olmak durumunda. Bu sadece görüş bildirmek değil, bu arabuluculuk olabilir, müdahale şeklinde de olabilir. Bölgede ortak bir tarih var. Bu sebeple bu ülkelerle dayanışma kurmak çözüm üretmek durumunda. Suriye’de sorunun çözümü Türkiye'siz mümkün değil. Türkiye bölgede bir barış garantörü. Bölge insanının Türkiye’den beklentisi büyük. Son ABD operasyonu da tamamen göstermelik. Siyasi çözümü ertelemek için gerçekleşti ama Suriye’de siyasi çözüm çok yakında” şeklinde konuştu.

“SOSYAL MEDYAYI BARIŞ İÇİN KULLANMALIYIZ”

Ortadoğu’da barışı inşa etmede sosyal medyanın kullanımının öneminden bahseden Dr. Elaziz Doucha,“Batının bölgeye farklı bir bakışı var. Sosyal medyadan verdikleri mesajların gerçekliği yok. Tamamen algıyı yönetiyorlar. Ortadoğu’da barışı geciktiriyorlar. Bize düşen sosyal medyayı doğru kullanmak. Sosyal medyayı onlar savaş aracı olarak kullanıyorken, biz barış için kullanmalıyız. Terörist gruplar, eski fotoğraflar, kurmaca fotoğraflar, videolar paylaşıp Türkiye’nin yaptığı operasyonlarla da ilgili algı yaratıyorlar” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİN TERÖRLE MÜCADELESİNİ SONUNA KADAR SÜRDÜRMESİ GEREKİYOR”

Suriye’deki Türk varlığı hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Alihan Limoncuoğlu, “Türkiye, ilk sınırlarını çizdiği Lozan Antlaşması’ndan sonra sınırlarında küçük değişiklikler yaptı. Bunun birincisi komşumuz Suriye’den katılan Hatay toprakları ve Kıbrıs Harekatı gibi müdahaleler. Bugün de aslında bu ilerlemenin devamlarından birini görüyoruz. Türk ordusu binlerce yıldır savaşan bir ordu ve terör unsurları ile etkili bir şekilde mücadele ediyor. Suriye’deki terör örgütlerinin kökü henüz kazınamadı ama eskiye kıyasla terörle mücadeleye kararlı bir harekat var. Devletin terörle mücadelesini sonuna kadar sürdürmesi gerekiyor” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

4’üncü Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu’ndan Ortadoğu’daki barışa katkı4’üncü Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu’ndan Ortadoğu’daki barışa katkı

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklamasıSelahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
AK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafıAK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafı
İş adamı aracının içinde öldürüldü!İş adamı aracının içinde öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

İlginizi Çekebilir

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

İYİ Parti seçime girebilecek mi? Açıklama geldi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? Açıklama geldi

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.