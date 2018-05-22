5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın vefatının 36. yılı

Başbakan Binali Yıldırım, 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın ölümünün 36. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
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