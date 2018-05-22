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5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın vefatının 36. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 13:14 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın ölümünün 36. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Binali Yıldırım, 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın ölümünün 36. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık Basın Müşavirliği

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