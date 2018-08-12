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5-Meral Akşener: Görev, töre gereğidir, 'gel' dediniz, geldim

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 15:47 | Son Güncelleme

(Görüntülü)5-Meral Akşener: Görev, töre gereğidir, 'gel' dediniz, geldim

(Görüntülü)5-Meral Akşener: Görev, töre gereğidir, 'gel' dediniz, geldim

PARTNERTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttıTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttı
Meral Akşener: 'Gel' dediniz geldim, görev töre gereğidir (3)Meral Akşener: 'Gel' dediniz geldim, görev töre gereğidir (3)
Meral Akşener: Görev, töre gereğidir, 'gel' dediniz, geldim (2)Meral Akşener: Görev, töre gereğidir, 'gel' dediniz, geldim (2)
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