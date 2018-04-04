CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca "avukatların yaşadığı hak ihlalleri raporu" hazırladı.
5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla hazırlanan raporda, iktidarın mesleklere yönelik tutumu eleştirildi.
OHAL boyunca 570 avukatın tutukladığı, bin 480 avukat hakkında da soruşturma açıldığı belirtilen raporda, avukatların, her gün yeni bir hak ihlali ve mesleğe dönük saldırıyla yüzleştiği ileri sürüldü.
Şu anda Türkiye'de 76 bin 699 hukuk fakültesi öğrencisi bulunduğu, yeni kayıt olan 16 bin 64 öğrenci de eklendiğinde sayısının giderek arttığına vurgu yapılan raporda, öğrenci sayıları artarken, eğitim veren, yetişmiş, nitelikli öğretim üyesi sayısının ise azaldığı belirtildi.
Raporda, hukuk fakültelerindeki 80 bini aşkın öğrenciye karşılık 2 bin 509 öğretim elemanı bulunduğunun altı çizildi.
Türkiye'de baroya kayıtlı 100 bin 461 avukat bulunduğu, stajyer avukat sayısının da 23 bin civarında olduğu ifade edilen raporda, 80 binin üzerindeki hukuk fakültesi öğrencisinin mezun olmasıyla avukat sayısının katlanarak artacağı, bu kontrolsüz artışın ise bir yandan işsizliği getireceği bir yandan da mesleki niteliği düşüreceği ileri sürüldü.
Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise OHAL ile avukatların maruz kaldığı hak ihlallerinin her geçen gün artan bir boyut kazandığını savundu.
"Neoliberalizmin olağan süreçleri avukatlık mesleğinde de kendini göstermiş. Avukatlar, işçileşirken, müvekkiller müşterileşmiştir." ifadesini kullanan Bingöl, hukuk devletinin temellerinden biri olan savunma hakkının, iktidar eliyle geleceksiz ve güvencesiz bir hale getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.
Bingöl, "Adil yargılanma adaletin ve demokrasinin temel koşullarındandır. 5 Nisan Avukatlar Günü, tüm bu antidemokratik ve hukuka uygun olmayan uygulamalar son bulduğunda adalete yakışır şekilde kutlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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