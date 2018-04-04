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5 Nisan Avukatlar Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 14:45 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: "Savunmasız bir adalet olmaz, olamaz. Bu nedenle avukatların, eğitimden sosyal güvenliğe, özlük haklarından sav makamıyla eşitliğine kadar yaşadığı tüm sorunları çözmek, iktidarların öncelikli görevidir ve adaletin tecelli etmesinin en önemli unsurlarındandır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, avukatların, eğitimden sosyal güvenliğe, özlük haklarından sav makamıyla eşitliğine kadar tüm sorunlarını çözmenin, iktidarların öncelikli göre olduğunu belirterek, "Savunmasız bir adalet olmaz, olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Erkek, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Sigmund Freud'un "Medeniyetin ilk şartı adalettir" diyerek, adaletin önemini vurguladığını aktaran Erkek, adalet denilince akla gelen en önemli etkenlerden birinin de avukatlar olduğunu bildirdi.

Yargının üç ayağından biri olan avukatlara "yargının üvey evladı gibi davranılmasının", adaleti yok edecek bir sonucu doğuracağını vurgulayan Erkek, "Savunmasız bir adalet olmaz, olamaz. Bu nedenle avukatların eğitimden sosyal güvenliğe, özlük haklarından sav makamıyla eşitliğine kadar yaşadığı tüm sorunları çözmek, iktidarların öncelikli görevidir ve adaletin tecelli etmesinin en önemli unsurlarındandır. Çünkü iktidarın kendisi de dahil, avukatlar herkesin ihtiyacı ve umududur." ifadesini kullandı.

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5 Nisan Avukatlar Günü

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