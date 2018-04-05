CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de savunmanın yargının kurucu unsuru değil, dışlanan unsuru haline getirildiğini belirterek, "600'e yakın avukat şu anda tutuklu. Hukukun olmadığı bu ortamda Avukatlar Günü'nü kutlamak bir zulüm." dedi.
Tanrıkulu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Baro Başkanlığı da dahil olmak üzere avukatlığın her kademesinde görev yaptığını belirten Tanrıkulu, "Bugünü 30 yıldır hep kutladık. Ama hukukun olmadığı yerde bugün, hukukçular günü kutlanmaz. Çünkü Türkiye'de şu anda hukuk yok." ifadelerini kullandı.
İktidarın, yargının ve hukukun üstünlüğünü yok saydığını, avukatlık mesleği açısından Türkiye'nin darbe dönemlerinden bile güç günlerden geçtiğini savunan Tanrıkulu, bazı hukukçuların kendi mesleklerini aşağılar hale geldiklerini vurguladı.
Hukukun bir gün herkese lazım olacağını anlatan Tanrıkulu, "Savunma yargının kurucu unsuru değil, dışlanan unsuru haline geldi. 600'e yakın avukat şu anda tutuklu. İddianamesiz bir şekilde tutuklulukları devam ediyor. Hukukun olmadığı bu ortamda Avukatlar Günü'nü kutlamak bir zulüm." diye konuştu.
Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi de anan Tanrıkulu, Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın bir an önce sonuçlanmasını istedi.
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