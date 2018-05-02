HABER

5 siyasi hareketin temsilcisinden HÜDA PAR'a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 18:55 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da faaliyet yürüten 5 siyasi hareket, 24 Haziran seçimleri için 'birlikte hareket etme' kararı aldı.

5 siyasi hareketin temsilcisinden HÜDA PAR'a ziyaret

Mehmet TÜRK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da faaliyet yürüten 5 siyasi hareket, 24 Haziran seçimleri için 'birlikte hareket etme' kararı aldı. Hareket temsilcileri, ilk olarak HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Temsilciler, cuma günü de HDP ile görüşeceklerini söyledi.
Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-T) Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, Kürt Demokratlar Platformu (KDP) Genel Başkanı Sertaç Bucak, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, Azadi Hareketi Genel Sekreteri Ayetullah Aşiti ve Azadi Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu avukat Sıtkı Zilan, bugün öğle saatlerinde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrasında, 24 Haziran seçimleri için ortak hareket etme kararı alan temsilciler, saat 16.00'da ilk olarak HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti. HÜDA PAR İl Başkanlığı'nda basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında, basına açıklama yapıldı.
YAPICIOĞLU: HİÇBİR PARTİYLE MUTABAKATIMIZ OLMADI
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçen hafta yaptıkları basın toplantısında seçime katılacak partilerle görüşme taleplerini hatırlatarak, şunları söyledi:
"6 gün önce seçime katılma hakkı elde eden partilerle görüşme talebimiz olmuştu. Bugün de seçime katılmayacak siyasi hareket temsilcileriyle görüşmelerimiz oldu. Verimli bir görüşme oldu. Verimli bir zemin oluştuğuna dair kanaatimiz oldu. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçime katılma yeterliliği olan 11 parti var. Bunlardan biri de HÜDA PAR, geriye 10 parti kalıyor. Bunlarla da görüşme talebimiz oldu. Şimdiye kadar 5 partiyle görüştük. Bunlardan biri AK Parti. AK Parti Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile bir görüşmemiz oldu, Saadet Partisi'yle genel başkan düzeyinde bir görüşmemiz oldu. Bunların haricinde İYİ Parti, Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile genel başkan yardımcıları düzeyinde görüşmemiz gerçekleşti. Geri kalan 5 parti ile henüz gerçekleşen bir görüşmemiz yok. Fakat bekliyoruz, görüşme talebimizi illettik, cevap bekliyoruz. Görüştüğümüz partiler Cumhurbaşkanı adayı çıkaran partiler. Cumhurbaşkanı seçiminde destek talebinde bulundular. İtifak gerçekleştirecek, sonuç verecek düzeyde hiçbir partiyle mutabakatımız olmadı şimdiye kadar."
Kürt Demokratlar Platformu Genel Başkanı Sertaç Bucak ise ittifak yaparak birlikte seçime katılma taraftarı olduklarını belirterek, "Bu görüşmelerin amacı da budur. Biz şu anda bütün partilerle görüşmedeyiz. İlk görüşmemizi HÜDA PAR ile yaptığımıza göre demek ki HÜDA PAR'ı kendimize yakın görüyoruz. Cuma günü de HDP ile görüşeceğiz. O arkadaşları da kendimize yakın görüyoruz. Amacımızı belirttik, bu görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

5 siyasi hareketin temsilcisinden HÜDA PAR'a ziyaret5 siyasi hareketin temsilcisinden HÜDA PAR'a ziyaret5 siyasi hareketin temsilcisinden HÜDA PAR'a ziyaret5 siyasi hareketin temsilcisinden HÜDA PAR'a ziyaret

Dört parti ittifakta anlaştıDört parti ittifakta anlaştı
Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!
İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri... İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Erdoğan için adaylık başvurusunun günü belli oldu

Erdoğan için adaylık başvurusunun günü belli oldu

Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!

Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!

Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!

Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?

Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.