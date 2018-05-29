CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, hangi kalemde ne kadar istihdam yaratacaklarını hesap ettiklerini belirterek, "5 yıl içerisinde 4 milyon 210 bin yeni istihdam yaratacağız." dedi.

Tezcan, partisinin Efeler İlçe Başkanlığının seçim ofisinin açılışında, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Partisinin vaatlerinden söz eden Tezcan, asgari ücretliyi ezen bir iktidar olmayacaklarını, yönetime geldiklerinde asgari ücreti en az 2 bin 200 lira yapacaklarını dile getirdi.

Esnafın borç yükü altında ezilmesine müsaade etmeyeceklerini dile getiren Tezcan, "5 yıl içinde, tek tek hesabını yaptık, kalem kalem... İşsizlikle mücadele etmek en temel görevimiz. Yolsuzluğu ve işsizliği ortadan kaldıracağız. Hangi kalemde ne kadar istihdam yaratacağımızı hesap ettik. 5 yıl içinde 4 milyon 210 bin yeni istihdam yaratacağız." dedi.

Türkiye'de Anadolu kalkınma kuşaklarını kuracaklarını ifaden eden Tezcan, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de, Doğu Anadolu'da, Marmara'da 5 büyük kalkınma kuşağı. Bu 5 büyük kalkınma kuşağıyla merkez Türkiye'yi birleştireceğiz. Türkiye dünyanın merkezinde sayılı ülkeleri arasında olacak. 81 milyon vatandaşımız zengin bir ülkenin vatandaşı olmanın ayrılacağını yaşayacak. 5 yıl içinde milli gelir 15 bin dolar olacak. 5 sene içinde Türkiye zenginleşecek ve ondan sonraki süreçte 2035 yılına giderken Türkiye 35 bin dolar milli geliri olan bir ülke olacak."

Açılışa CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu ve milletvekili adayları da katıldı.

