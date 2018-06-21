AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Arkadaşlar baraj, gölet, sulama şebekesi yapıyoruz. Bunları devlet yapsın. Vatandaş geri ödeme yapmasın.' Sulama birlikleri ve kooperatifler bunları 30 yılda ödüyordu. Bunları devlet yapsın diye karar çıktı. Artık burada da çok büyük, 50-60 milyar liralık bir yükü çiftçilerin üzerinden kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar'da katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de sosyal devlet anlayışı gereği hükümetin yaşlılar, ihtiyaç sahipleri, dullar ve engellilere büyük destek verdiğini söyledi.

Fakir fukaranın, garip gurebanın namerde muhtaç edilmemesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki buna itiraz edenler acaba, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını okumuyor mu? Türkiye Cumhuriyeti temel esaslarında 'Sosyal devlettir' yazar. Sosyal devlet şimdiye kadar uygulanmadı. Sosyal devlet herkese sahip çıkan devlettir. Bizden önce sosyal devlet anlayışına uygun fakir fukara ve garip gureba, engelli, yaşlıya ayrılan bütçe çok cüziydi. Hatırladığım kadarıyla bütün sosyal destekler dahil 1 milyar 400 milyon lira civarındaydı. Biz bu sene ne kadar para ayırdık biliyor musunuz? Yaklaşık 50 milyar lira. Yaklaşık 35 misli. Bunları hiç kesmeyeceğiz ve devam edecek çünkü ekonomimiz büyüyor ve gelişiyor."