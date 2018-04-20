IHAAW170101-SIY/20-04-2018

- “552 Sıra Sayılı Milletvekili Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkında Önerge” AK Parti, MHP ve CHP’nin oyları ile TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Oylama öncesinde HDP’li milletvekilleri Genel Kurul salonundan ayrıldı.

20.04.2018 17:01:01 TSI

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