6 genel başkanlı Meclis

COŞKUN ERGÜL - Yeni Parlamentoda 2'si eş genel başkan olmak üzere 6 genel başkan görev yapacak.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, yeni dönemde bazı illerin milletvekilleri değişmedi.

Sinop, Gümüşhane, Kırklareli ve Ardahan, 26. Dönem'de olduğu gibi 27. Dönem'de de aynı milletvekilleri tarafından temsil edilecek.

Gümüşhane'yi yeni dönemde geçen dönemde olduğu gibi AK Parti milletvekilleri Hacı Osman Akgül ile Cihan Pektaş; Kırklareli'ni AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile CHP milletvekilleri Türabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu temsil etmeye devam edecek.

Sinop, yeni dönemde AK Parti Milletvekili Nazım Maviş ile CHP Milletvekili Barış Karadeniz, Ardahan da AK Parti Milletvekili Orhan Atalay ve CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz tarafından temsil edilecek.

Parlamentoda 2'si eş genel başkan olmak üzere 6 genel başkan görev yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Milletvekili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye Milletvekili, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici AK Parti Ankara Milletvekili, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İstanbul Milletvekili, Sezai Temelli ise Van Milletvekili olarak parlamentoya girdi.