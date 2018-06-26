6 genel başkanlı Meclis

COŞKUN ERGÜL - Yeni Parlamentoda 2'si eş genel başkan olmak üzere 6 genel başkan görev yapacak.
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, yeni dönemde bazı illerin milletvekilleri değişmedi.
Sinop, Gümüşhane, Kırklareli ve Ardahan, 26. Dönem'de olduğu gibi 27. Dönem'de de aynı milletvekilleri tarafından temsil edilecek.
Gümüşhane'yi yeni dönemde geçen dönemde olduğu gibi AK Parti milletvekilleri Hacı Osman Akgül ile Cihan Pektaş; Kırklareli'ni AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile CHP milletvekilleri Türabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu temsil etmeye devam edecek.
Sinop, yeni dönemde AK Parti Milletvekili Nazım Maviş ile CHP Milletvekili Barış Karadeniz, Ardahan da AK Parti Milletvekili Orhan Atalay ve CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz tarafından temsil edilecek.
Parlamentoda 2'si eş genel başkan olmak üzere 6 genel başkan görev yapacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Milletvekili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye Milletvekili, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici AK Parti Ankara Milletvekili, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İstanbul Milletvekili, Sezai Temelli ise Van Milletvekili olarak parlamentoya girdi.
Yeni dönemde mecliste temsil edilecek partilerden AK Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partilerinin Cumhurbaşkanı adayı oldu ve 24 Haziran'da yapılan seçimde ise Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi.
- Uzun milletvekili isimleri de var
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekilinden 4'ünün ismi dört kelime. İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev yapacak vekillerin isimleri şöyle:
"AK Parti İstanbul Milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Emine Sare Aydın Yılmaz ile CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü."
125 milletvekilinin ismi de 3 kelimeden oluşuyor.
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