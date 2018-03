BAKÜ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Mülteci durumuna düşmüş 60 milyondan fazla insan var. 196 ülkenin 20'sinden daha büyük nüfusa sahip mülteci var. O halde neyi konuşuyoruz? Dünyanın aslında dengeleri bozulmuş, her yerde, her an yeni bir sorun alanı olması muhtemeldir." dedi.

Yıldırım, 6. Küresel Bakü Forumu kapsamından düzenlenen "Güç: Büyük Güç ve Diğerleri" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, gücü esas alan uluslararası sistemin, adalet temelinde işlemediğini, bu bağlamda öncelikle Birlemiş Milletler (BM) sisteminin acilen gözden geçirilmesinin ihtiyaç haline geldiğini belirtti.

Dünyanın bir yerinde meydana gelen anlaşmazlıklar, büyük sorunlar için çözüm üretmesi gereken BM'nin, çoğu kez çözüm üretmekte aciz kaldığını dile getiren Yıldırım, BM daimi üyelerinin bu konularda çoğu zaman birlikte hareket edemediklerini vurguladı.

Bu durumun temelinde ülkelerin, bireysel davranarak kendi gündemlerini, küresel sorunların çözümüne ilişkin gündemden öncelikli görmesi olduğunu anlatan Yıldırım, "Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda defaatle de dile getirdiği, başka ülkelerin de savunduğu gibi daha kapsayıcı, bütün ülkelerin sesini ve temsilini esas alan bir Birleşmiş Milletler reformu bugün, düne göre daha acil ihtiyaç haline gelmiştir." dedi.