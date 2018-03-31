GİRESUN (AA) - Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, "İş birliğinin amacı daima hazır durumda NATO ile bütünleşme ve çalışabilme kabiliyetlerimizi geliştirmektir." dedi.

İzoria, Kümbet Yaylası Koçkayası Tabiat Parkı'ndaki Birun Otel'de gerçekleştirilen, 6. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2017 yılının özellikle ortak askeri tatbikat açısından çok önemli bir sene olduğunu belirtti.

Bu iş birliğini gelecekte daha da geliştirmeyi planladıklarını vurgulayan İzoria, "Türk Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve özellikle iki ülkenin hükümetlerine şükranlarımızı sunmak istiyorum ki onlar her zaman farklı platformlarda Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyorlar." diye konuştu.

İzoria, "Maalesef bizim ülkemiz işgal altındadır Rusya tarafından." ifadesini kullanarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu işgale karşı hareketlerimiz çok önemlidir ve biz Türkiye ile Azerbaycan'ı bu yönde bizim stratejik ortaklarımız olarak algılıyoruz. İş birliğinin amacı daima hazır durumda NATO ile bütünleşme ve çalışabilme kabiliyetlerimizi geliştirmektir. Bu açıdan askeri eğitim çok büyük önem taşımaktadır. Bizim çok büyük bir geçmişimiz, tecrübemiz var bu konuda, bizim binden fazla subayımız farklı kurslara Türkiye'de katılmıştır."