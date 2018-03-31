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6. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 14:56 | Son Güncelleme

Gürcistan Savunma Bakanı İzoria: "İş birliğinin amacı daima hazır durumda NATO ile bütünleşme ve çalışabilme kabiliyetlerimizi geliştirmektir" - Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: "NATO'nun en güçlü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tecrübesi bizim için çok önemlidir"

GİRESUN (AA) - Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, "İş birliğinin amacı daima hazır durumda NATO ile bütünleşme ve çalışabilme kabiliyetlerimizi geliştirmektir." dedi.

İzoria, Kümbet Yaylası Koçkayası Tabiat Parkı'ndaki Birun Otel'de gerçekleştirilen, 6. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2017 yılının özellikle ortak askeri tatbikat açısından çok önemli bir sene olduğunu belirtti.

Bu iş birliğini gelecekte daha da geliştirmeyi planladıklarını vurgulayan İzoria, "Türk Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve özellikle iki ülkenin hükümetlerine şükranlarımızı sunmak istiyorum ki onlar her zaman farklı platformlarda Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyorlar." diye konuştu.

İzoria, "Maalesef bizim ülkemiz işgal altındadır Rusya tarafından." ifadesini kullanarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu işgale karşı hareketlerimiz çok önemlidir ve biz Türkiye ile Azerbaycan'ı bu yönde bizim stratejik ortaklarımız olarak algılıyoruz. İş birliğinin amacı daima hazır durumda NATO ile bütünleşme ve çalışabilme kabiliyetlerimizi geliştirmektir. Bu açıdan askeri eğitim çok büyük önem taşımaktadır. Bizim çok büyük bir geçmişimiz, tecrübemiz var bu konuda, bizim binden fazla subayımız farklı kurslara Türkiye'de katılmıştır."

Aynı zamanda, özellikle askeri teknik alanda da iş birliğini geliştirmek istediklerinin altını çizen İzoria, "Bu açıdan biz tarihleri belirledik. Türkiye tarafı bu konuda büyük bir deneyim ve başarı sağladı. Biz de silahlı kuvvetlerimizin modernizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Sizin başarılarınız çok büyük ilgimizi çekiyor ve bu çalışma grupları arasında çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz." dedi.

Heyeti adına, gösterilen misafirperverlik için Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye teşekkür eden Levan İzoria, Giresun'da ağırlanmaktan mutluluk duyduklarını bunun da dostluklarının bir ifadesi olduğunu sözlerine ekledi.

- "Dilimiz, dinimiz, kültürümüz her şeyimiz bir olan Türkiye'den istifade edeceğiz"

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, güzel bir yerde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Azerbaycan halkının, Türkiye'nin terörizmle mücadelesini desteklediğini ve yanında olduğunu belirten Hasanov, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da şifa diledi.

Hasanov, görüşmesi sonucu üç ülkenin konular üzerinde mutabakat sağlandığını anlatarak, yeni anlaşmayla da emekdaşlıklarının daha yüksek seviyeye ulaşacağına inandığını dile getirdi.

Her iki ülkenin bakanına teşekkür eden Hasanov, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın silahlı kuvvetlerinin iştiraki ile gerekli tedbirlerin birlikte hayata geçirilebileceğini vurguladı.

Hasanov, Türkiye'nin kendileri açısında çok önemli bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "NATO'nun en güçlü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tecrübesi bizim için çok önemlidir. Ayrıca dilimiz, dinimiz, kültürümüz her şeyimiz bir olan Türkiye'den istifade edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Hasanov, gösterilen ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Bakan Canikli ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Üçlü savunma bakanları zirvesinde Canikli, Hasanov ve İzoria, savunma alanında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

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