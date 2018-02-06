672 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yasalaştı.
TBMM Genel Kurulu’nda Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde kararnameler görüşüldü. 672 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Genel Kurul’da kabul edildi ve yasalaştı.
672 sayılı kanun Hükmünde Kararname kamu kurum ve kuruluşlarından personel ihraç edilmesini kapsıyor.
673 sayılı KHK ise personelle ilgili kurallar ve özel öğretim kurumlarını ilgilendiren hükümlerden oluşuyor.
RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı
HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
Rusya: "Türkiye, pilotun cenazesini almamıza yardım etti"
Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor
Hastanede dehşet! Öz kızını boğarak öldürmeye çalıştı!
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Vatandaş sokakta görür görmez donup kaldı!
Siz bir de annesini görün
MHP lideri Bahçeli: 'Gerekirse ben de bozkurt gibi Afrin'e giderim'
Dünyanın en küçük seri katili 3 can almış!
Okuyucu Yorumları 0 yorum