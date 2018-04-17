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8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 25. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 12:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi Turgut Özal, her zaman saygıyla yad edilecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gelişme ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi Turgut Özal'ın her zaman saygıyla yad edileceğini belirtti.

Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın 25. vefat yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özal'ın Türkiye'ye değer katan hizmet ve icraatlarının yanı sıra 80'li yıllarda demokrasinin tekrar canlanmasına katkılarıyla da aziz milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi Turgut Özal, her zaman saygıyla yad edilecektir. Merhum Cumhurbaşkanımız Özal’a, vefatının 25. yıl dönümünde Allah'tan rahmet diliyor, kendisini saygıyla anıyorum."

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