8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 25. yılı

Başbakan Binali Yıldırım, "Turgut Özal, gerçekleştirdiği zihinsel devrimle ülke ve millet olarak kendimize güvenmemizi sağlayan bir öncü şahsiyetti. Milletimiz, onun içten, samimi, her kesimi kucaklayan, herkesle diyalog kurabilen üslubunu hiç unutmayacaktır." ifadesini kullandı.
Yıldırım, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 25. vefat yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özal'ın ülkenin daha müreffeh, daha demokratik, daha modern bir yapıya kavuşması yolunda tarihi dönüşüme öncülük eden önemli bir devlet adamı olduğuna değinen Yıldırım, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Türkiye'nin dünyayla bütünleşmesine, değişim ve dönüşümüne yönelik büyük hizmetlerde bulunduğunu vurguladı.
Özal'ın yakın tarihin sıkıntılı ve zorlu bir döneminde en üst seviyede sorumluluklar üstlenmekten çekinmeyen bir dava adamı olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
"Turgut Özal, gerçekleştirdiği zihinsel devrimle ülke ve millet olarak kendimize güvenmemizi sağlayan bir öncü şahsiyetti. Milletimiz, onun içten, samimi, her kesimi kucaklayan, herkesle diyalog kurabilen üslubunu hiç unutmayacaktır. Yakın siyasi tarihimizin mümtaz şahsiyetleri arasında yer alan merhum Turgut Özal'ı vefatının 25. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum."
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