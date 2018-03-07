HABER

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 10:50 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl: -"Kadınları eve hapseden ve çalışan, üreten kadın emekçilerimizi desteklemeyen AKP, kadınlara sadece 'anne' rolünü vermekte, toplumun diğer tüm alanlarında ise erkek egemenliğini arttırıcı politikalar izlemektedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Kadınları eve hapseden ve çalışan, üreten kadın emekçilerimizi desteklemeyen AKP, kadınlara sadece 'anne' rolünü vermekte, toplumun diğer tüm alanlarında ise erkek egemenliğini arttırıcı politikalar izlemektedir." ifadesini kullandı.

Bingöl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadınların bu iktidar döneminde, hem çalışma hayatında hem de sosyal yaşamda birçok zorlukla karşılaştığını iddia etti.

Türkiye'de iş hayatındaki kadınların yarısının kayıt dışı olarak çalıştığını belirten Bingöl, kayıt dışı çalışmanın güvencesizliği tetiklediğini aktardı.

Bingöl, son iki yılda sigortalı çalışan 40 bin kadının işten çıkarıldığını ve OHAL ile kadın istihdamında ciddi gerileme yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma düzeyi, AB ve OECD ülkelerinin çok altında. 2016 yılında kadınların iş gücüne katılma oranı ülkemizde yüzde 32,5 oranındayken; bu oran AB ve OECD’ye üye ülkelerde neredeyse bunun iki katı. Yani ülkemizde 100 kadından sadece 30'u çalışıyor ve çoğu da güvencesiz, kayıt dışı şekilde istihdam ediliyor. Kadınların iş gücüne katılım verileri AKP’nin kadın istihdamına yönelik politika üretemediğinin en açık örneğidir. Kadınları eve hapseden, çalışan, üreten kadın emekçilerimizi desteklemeyen AKP, kadınlara sadece 'anne' rolünü vermekte, toplumun diğer tüm alanlarında ise erkek egemenliğini arttırıcı politikalar izlemektedir. Cinsiyete dayalı ayrımcılık AKP'nin ötekileştiren politikalarının sonucu olmaya devam etmektedir. CHP olarak, kadınların toplum, aile, çalışma ve siyasal hayattaki yerinin güçlendirilmesi için çalışmak partimizin tarihsel rolüdür."

Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
Belediyede yasak aşk cinneti!Belediyede yasak aşk cinneti!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vezirköprü’de Kurt mazbatasını aldı

Vezirköprü’de Kurt mazbatasını aldı

Başkan Babur mazbatasını aldı

Başkan Babur mazbatasını aldı

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Binali Yıldırım'a çok ağır suçlama

Binali Yıldırım'a çok ağır suçlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.