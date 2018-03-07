CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Kadınları eve hapseden ve çalışan, üreten kadın emekçilerimizi desteklemeyen AKP, kadınlara sadece 'anne' rolünü vermekte, toplumun diğer tüm alanlarında ise erkek egemenliğini arttırıcı politikalar izlemektedir." ifadesini kullandı.
Bingöl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadınların bu iktidar döneminde, hem çalışma hayatında hem de sosyal yaşamda birçok zorlukla karşılaştığını iddia etti.
Türkiye'de iş hayatındaki kadınların yarısının kayıt dışı olarak çalıştığını belirten Bingöl, kayıt dışı çalışmanın güvencesizliği tetiklediğini aktardı.
Bingöl, son iki yılda sigortalı çalışan 40 bin kadının işten çıkarıldığını ve OHAL ile kadın istihdamında ciddi gerileme yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma düzeyi, AB ve OECD ülkelerinin çok altında. 2016 yılında kadınların iş gücüne katılma oranı ülkemizde yüzde 32,5 oranındayken; bu oran AB ve OECD’ye üye ülkelerde neredeyse bunun iki katı. Yani ülkemizde 100 kadından sadece 30'u çalışıyor ve çoğu da güvencesiz, kayıt dışı şekilde istihdam ediliyor. Kadınların iş gücüne katılım verileri AKP’nin kadın istihdamına yönelik politika üretemediğinin en açık örneğidir. Kadınları eve hapseden, çalışan, üreten kadın emekçilerimizi desteklemeyen AKP, kadınlara sadece 'anne' rolünü vermekte, toplumun diğer tüm alanlarında ise erkek egemenliğini arttırıcı politikalar izlemektedir. Cinsiyete dayalı ayrımcılık AKP'nin ötekileştiren politikalarının sonucu olmaya devam etmektedir. CHP olarak, kadınların toplum, aile, çalışma ve siyasal hayattaki yerinin güçlendirilmesi için çalışmak partimizin tarihsel rolüdür."
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