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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: - "Kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin tamamen ortadan kaldırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konularda farkındalığı artıracak her türlü çabayı takdirle karşılıyorum"

Başbakan Binali Yıldırım, "Kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin tamamen ortadan kaldırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konularda farkındalığı artıracak her türlü çabayı takdirle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, sevginin, fedakarlığın, mücadelenin ve umudun timsali bütün kadınların gününü kutladı.

Kadınların toplumda hak ettiği değeri görebilmesinin medeni bir toplumun temel görevlerinden olduğuna dikkati çeken Yıldırım, kadınların fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklerine kavuşmasının bütün dünyanın ortak sorunu olduğunu belirtti.

Yıldırım, kadın-erkek bütün vatandaşların evrensel değerleri özümsemiş, demokratik ve müreffeh bir toplum hedefine ulaşmak için çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Evinde ya da iş dünyasında değer üreten, bilim, siyaset, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyette bulunan bütün kadınlarımız ülkemiz adına büyük başarılara imza atmaktadır. Kadınlarımızın toplumsal ve siyasal haklarını kullanmaları, iktidara geldiğimiz günden bu yana en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Son 16 yılda gerçekleştirdiğimiz reformlarla, Cumhuriyeti birlikte kurduğumuz kadınlarımızın çalışma hayatı, eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumlarını güçlendirdik, onları teşvik edici düzenlemeleri hayata geçirdik. Kadınlarımızı dezavantajlı kılan birçok uygulamayı yürürlükten kaldırdık."

Başbakan Yıldırım, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık suçlarını en sert şekilde cezalandıran düzenlemeleri hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin tamamen ortadan kaldırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konularda farkındalığı artıracak her türlü çabayı takdirle karşılıyorum. Toplumsal zihniyet değişimi ile çözüme kavuşabilecek bu sorun karşısında üniversitelerimizden ve sivil toplum kuruluşlarımızdan daha fazla sorumluluk üstlenmelerini bekliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle istiklalimiz uğruna şehit düşen bütün kahraman kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Vatan için evladını, eşini, kardeşini şehit veren bütün kadınlarımızı minnet ve şükranla selamlıyorum. Ülkemizin ve dünyanın bütün kadınlarına en içten sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum."

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