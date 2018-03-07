''İnancımızda, tarihimizde, medeniyetimizin özünde, binlerce yıllık kadim kültürümüzde fedakarlıkları, emekleri, sevgisi, cesareti ve mücadeleleriyle müstesna bir yere sahip olan kadınlarımız, vatanımızın birlik ve bütünlüğü, milletimizin beraberliği ve kardeşliği, ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinde daima en ön safta yer almıştır." ifadesini kullanan Karaaslan, şanlı Türk tarihinin Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı, Nezahat Onbaşı, Gördesli Makbule Hanım, Halime Çavuş gibi nice kahraman kadınların vatan savunmasında gösterdikleri unutulmaz cesaret örnekleriyle dolu olduğunu hatırlattı.

Karaaslan, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye'mizin bekası, dost ve kardeş bölge halkının huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörist unsurlara karşı Afrin'de başarıyla yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı'na fiilen ve dualarıyla katılarak destan yazan aziz milletimizin tüm fertlerine yürekten teşekkür ederken, sergilediği mücadeleyle hayranlık uyandıran kadınlarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı toplumun temeli olan kadınlarımızın siyasetten ekonomiye, akademiden iş hayatına kadar hayatın her alanında değer ürettiğine, ülkemizin gücüne güç kattığına inanıyoruz. AK Parti hükümetleri olarak son 15 yıllık süreçte gerçekleştirdiğimiz reformlarla kadınlarımızın çalışma hayatı, eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumlarını iyileştirdik. Kadınlarımız, geleceğe emin adımlarla yürüyen Türkiye'mizde, artık daha güçlü, daha öz güvenlidir. Zulüm altındaki coğrafyalarda yaşam hakkı dahil olmak üzere tüm hakları ellerinden alınan kadınlara huzur içinde yaşayabilecekleri daha güvenli ve adaletli bir dünya diliyor, şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."