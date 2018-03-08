AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Ülkemizin beka mücadelesi için Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatının kahraman kadın askerleri, yüreklerindeki vatan, bayrak, ezan sevgileri ile Kara Fatmaların, Şerife Bacıların, Nene Hatunların ruhlarını şad ediyor, yine bir kahramanlık destanı yazıyor." ifadelerini kullandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayan İnceöz, bugünün; kadınların sorunlarının daha yoğun bir şekilde gündeme gelmesine vesile olan, kadınların eşitlik, özgürlük, daha iyi yaşama ve çalışma koşulları için yaptıkları mücadelenin simgesi olduğunu vurguladı. İnceöz, iktidara geldikleri günden itibaren, kadınların temel hak ve özgürlüklerini her alanda uluslararası standartlara ulaştırma bilinç ve sorumluluğuyla; kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadının statüsünün yükseltilmesi, kadına karşı şiddetin önlenmesi, cinsiyet temelli ayrımcılığın engellenmesi, kadınların etkin şekilde ekonomik hayata katılması, kadınların iş hayatında ayrımcılığa maruz kalmamaları ve istihdamlarını teşvik yönünde çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Başta Anayasa olmak üzere, Medeni Kanun, İş Kanunu, Ceza Kanunu gibi temel yasalarda toplumsal cinsiyete duyarlı birçok düzenleme yaptıklarını anlatan İnceöz, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasında reform niteliğinde birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, şunları kaydetti: "Kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda, uluslararası taahhütleri şiddetin ülkedeki durumunu dikkate alarak kadına yönelik her türlü kötü muamelenin önlenmesi ve mağdurlarının korunması amacıyla her alanda yasal ve idari tedbirleri alarak topyekun bir mücadele vermekteyiz.

Kadın sorunlarının çözümüne pozitif katkı sağlayan, başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendiye ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Toplum, aile ve devlet yapımızda varlıkları ile her zaman yol gösterici olan ülkemiz kadınları, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima en ön safta yer aldı.

Milletimiz yüzyıllar boyunca vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna çok çetin mücadeleler vermiş, mukaddes değerlerini canı pahasına muhafaza etmiştir.

Kahraman kadınlarımız bu mücadelelerde, asla unutulmayacak, günümüz kadınlarına rehber olacak kahramanlık destanlarını bizlere miras bıraktı."

İnceöz, FETÖ'nün alçak 15 Temmuz darbe girişiminde o mirasın örneklerinden birisine şahitlik ettiklerine işaret ederek, "Türkiye'nin aydınlık yarınlarına kasteden o karanlık gecenin kahramanı; İstiklal mücadelesine omuz veren yiğit kadınlarımızın ruhunu 15 Temmuz destanına taşıyan Şerife Boz oldu." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı meydanlara çağırmasıyla birlikte genci, yaşlısı, kadını, erkeği hep birlikte meydanları doldurarak milli iradesine ve liderine sahip çıkan aziz milletin, işgal girişimine fırsat vermediğine işaret eden İnceöz, "Asrın Nene Hatunları, 15 Temmuz gecesi bir destan yazdı." ifadesini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, mesajında şu değerlendirmede bulundu: "Yine ülkemizin beka mücadelesi için Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın kahraman kadın askerleri de yüreklerindeki vatan, bayrak, ezan sevgileri ile Kara Fatmaların, Şerife Bacıların, Nene Hatunların ruhlarını şad ediyor, yine bir kahramanlık destanı yazıyor. Suriye'de 7 yıldır devam eden savaşta hapsedilen, işkence ve kötü muamele gören kadınlar için, insan hakları savunucuları ile birlikte tüm dünya sessiz kalırken, ülkemiz kadınları yine insanlığın ve vicdanların sesi oldu.