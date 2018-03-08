AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Hem önleyici önlemler manasında hem de şiddetin her türlüsünün ortadan kalkması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu manada ilerleme kaydetmiş durumdayız." dedi.
Kavakcı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ziyaretinde gazetecilere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.
8 Mart'ta mümkün olduğu kadar kadınlara yönelik yapılan hizmetlerden bahsetmeye çalıştıklarını belirten Kavakcı, "Türkiye'de şu anda, 2018'de kadınlar için muhteşem beklenmedik bir süreç yaşıyoruz. Aslında birçok alanda kadınlara karşı ayrımcılıklar ortadan kalkmış durumda. Hayal edemediğimiz bir süreçteyiz." diye konuştu.
Türkiye'de kadınları ve gençleri destekleyen, onların önünü açan bir Cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden Kavakcı, şunları söyledi:
"Bu bizim için Türkiye için gerçekten büyük bir fırsat aynı zamanda da büyük nimet. Biz, tabii 8 Mart, kadın, insan hakları dendiğinde ve insan hakları ihlali söz konusu olduğunda kadına karşı şiddet maalesef ön plana gelen bir şey. Yapmış olduğumuz reformlarla hem önleyici önlemler manasında hem de şiddetin her türlüsünün ortadan kalkması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu manada ilerleme kaydetmiş durumdayız."
Girişimci ve topluma faydalı bir şeyler yapmak isteyen kadınların artık önlerinin açık olduğunu vurgulayan Kavakcı, bu manada hem devletin hem milletin hem de sivil toplumun çok güçlü olduğunu kaydetti.
Kavakcı, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların bu ülkenin daha güzel günlere gidebilmesi için ön planda olduklarını belirtti.
Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Kavakcı, "Afrin'de evlatlarımız bizim için mücadele ediyorlar. Özellikle şehit annelerimize hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Asker annelerimizi de Rabbim inşallah en kısa zamanda evlatlarına huzurla, sağlıkla kavuşturur." dedi.
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