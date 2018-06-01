"81 milyon kardeşlik içinde yaşamaya devam edecek"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, ay yıldızlı bayrağımızın altında diz çökmeye mahkum olacaklardır. Türkiye'nin 81 milyon milletiyle birlik, kardeşlik içerisinde kıyamete kadar yaşayacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Gül, Kamil Ocak Spor Salonu'nda, bekçi kadrosunda göreve başlayan emniyet mensuplarının yemin töreninde yaptığı konuşmada, bekçilerin, güvenin ve huzurun adresi olduğunu belirtti.

Bekçilerin geçmişin bir hatırası olduğunu anımsatan Bakan Gül, "Biz bekçilik uygulamasını tekrar hayat geçirdik. Gaziantep'te 350, Türkiye'de 7 bin 500 arkadaşımız göreve başlayacak. Bu yetmez, 36 bin mahalle bekçimiz göreve başlayacak." diye konuştu.

Gaziantep'teki hırsızlık, uyuşturucu gibi sorunların çözümünde bekçilerin de önemli görev alacağına dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Bekçiler önemli bir görev üstlenecekler. Bu mücadelede aktif rol oynayacaklar. Türkiye, istikrar adası olarak huzurunu koruyan ülkedir. 81 milyon el ele birlikte hayatını sürdürüyor. Kolluk kuvvetlerimiz birliğimizi bozmak isteyen terör örgütleri PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye göz açtırmadan mücadele ediyor. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, ay yıldızlı bayrağımızın altında diz çökmeye mahkum olacaklardır. Türkiye'nin 81 milyon milletiyle birlik, kardeşlik içerisinde kıyamete kadar yaşayacağından kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu istikrar kalıcı olarak devam edecek. Terörle kararlı mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Hiçbir terör örgütü vatandaşlarımızı tehdit etmeyecek."