"81 milyon kardeşlik içinde yaşamaya devam edecek"

Gaziantep'e 1500 polis alınacağı müjdesini veren Abdulhamit Gül, "Güvenlik sorunlarımız çözülecek. Her şey polis, mahkeme, kanun değil. Her şeyin başı eğitim. Allah korkusu olan suça bulaşmaz. Bizler polisimizle, bekçimizle, savcı ve mahkemelerimizle suçla mücadele etmeye devam edeceğiz. En caydırıcı cezaları getirdik. Her şeyin başı insanın kalbinden, vicdanından geçiyor. Tüm bekçilerimize hayırlı olsun diyorum. Geceğimiz daha aydınlık, huzurlu olacak." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da bekçilerin huzur getireceğine işaret ederek, vatandaşın güvenliğinin kendilerine ait olduğunu dile getirdi.

Türk kültüründe bekçinin önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Polisten önce olayı bilmesi gereken bekçidir. Eskiden 'bekçi baba' denilirdi ama şimdi hepsi genç. Bu vazife aşkıyla Gaziantep'e huzur, güvenlik, esenlik katacaklardır. Hem bekçi kardeşlerime, hem Gaziantep'in güzel insanlarına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından döneminde dereceye giren bekçilere hediyeleri verildi.