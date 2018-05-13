MANİSA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm. Bak, altı ok yok burada Türk bayrağı var çünkü Allahın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde sadece CHP'lilerin değil, AK Parti'li kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım." dedi.

İnce, Manisa'da Kırkağaç Tarihi Çam Festivali'nde yaptığı konuşmada, projesinin "huzur" olduğunu belirterek, miting için Edirne'den Hakkari'ye gittiğini, Türk bayraklarıyla miting yaptığını ifade etti.

"81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm." diyen Muharrem İnce, sözlerini şöyle devam etti:

"Bak, altı ok yok burada Türk bayrağı var çünkü Allah'ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde sadece CHP'lilerin değil, AK Parti'li kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım. Onun projesi Kanal İstanbul'da benim projem huzur, huzur. Huzur gelecek bu memlekete. 3B, bir barışacağız, iki büyüyeceğiz, ekonomimiz büyüyecek, üç bölüşeceğiz. Edirne'den Hakkari'ye gittim. Hakkari'de İzmir marşıyla Türk bayraklarıyla miting yaptım. Hiçbir siyasi parti başkanını ayırmadım. Hepsine gittim, başarılar diledim."