9 Eylül Platformu'ndan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Kemal Anadol, Nur Serter, Şahin Mengü, Onur Öymen gibi isimlerin de yer aldığı 9 Eylül Platformu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine istifa çağrısı yaptı.
İsmini CHP'nin kurulduğu günden alan 9 Eylül Platformu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Kemal Anadol, Ergün Aydoğan, Bülent Baratalı, Mehmet Boztaş, Ersu Hızır, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Şahin Mengü, Onur Öymen, Nur Serter, Dr. Merih Şan ve Enis Tütüncü imzası taşıyan açıklamada, 24 Haziran seçimlerinde alınan sonuçların Türkiye'nin demokratik yaşamını ağır biçimde zedelediği belirtildi.
"Bu seçimlerde, Cumhuriyet'i kuran, ülkemizi demokratik yaşama geçiren partimizin aldığı başarısız sonuçlar karşısında büyük üzüntü duymaktayız." ifadesine yer verilen açıklamada, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 25,3 oy alan CHP'nin, seçmen sayısının artmasına karşın 24 Haziran seçimlerinde oy oranının yüzde 22,7'e gerilediği aktarıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu tabloyu başarı şeklinde sunmasının, inandırıcı olmadığı vurgulanan açıklamada, CHP'nin geleneğinde bulunan, her seçimden sonraki geniş katılımlı durum değerlendirmesinin bu kez de çalıştırılmayacağının anlaşıldığı ifade edildi.
Alınan sonuçların kesin bir yenilgiyi gösterdiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"AKP'nin oylarındaki düşüş, o oylar bize gelmedikçe bir anlam taşımaz. Herkesin bildiği bir özdeyişi yinelemekle yetiniyoruz, hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Bu durumda, CHP'nin Sayın Genel Başkanı ve merkez yöneticileri görevlerini bırakmalıdırlar. Tüm çağdaş ülke partileriyle, Sosyalist Enternasyonal üyesi partilerde görülen uygulama budur. Sayın Genel Başkan ve yöneticileri partinin önünü açmaya davet ediyoruz. Fabrika ayarlarına dönmüş, yeni değil, yeniden CHP kimliği ve taze kanla yerel seçimlere girecek bir CHP’nin başarısına yürekten inanıyoruz."
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