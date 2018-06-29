9 Eylül Platformu'ndan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu tabloyu başarı şeklinde sunmasının, inandırıcı olmadığı vurgulanan açıklamada, CHP'nin geleneğinde bulunan, her seçimden sonraki geniş katılımlı durum değerlendirmesinin bu kez de çalıştırılmayacağının anlaşıldığı ifade edildi.

Kemal Anadol, Nur Serter, Şahin Mengü, Onur Öymen gibi isimlerin de yer aldığı 9 Eylül Platformu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine istifa çağrısı yaptı.

Alınan sonuçların kesin bir yenilgiyi gösterdiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AKP'nin oylarındaki düşüş, o oylar bize gelmedikçe bir anlam taşımaz. Herkesin bildiği bir özdeyişi yinelemekle yetiniyoruz, hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Bu durumda, CHP'nin Sayın Genel Başkanı ve merkez yöneticileri görevlerini bırakmalıdırlar. Tüm çağdaş ülke partileriyle, Sosyalist Enternasyonal üyesi partilerde görülen uygulama budur. Sayın Genel Başkan ve yöneticileri partinin önünü açmaya davet ediyoruz. Fabrika ayarlarına dönmüş, yeni değil, yeniden CHP kimliği ve taze kanla yerel seçimlere girecek bir CHP’nin başarısına yürekten inanıyoruz."

