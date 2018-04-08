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9 ülkeden BMGK’ya acil Suriye çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 22:35 | Son Güncelleme

Esad rejiminin Doğu Guta’ya yaptığı son saldırısında kimyasal silah kullanması iddiaları sebebiyle Fransa’nın önderliğinde 9 ülke Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna (BMGK) acil toplantı çağrısında bulundu.Esad rejimi dün Doğu Guta’ya yaptığı ve 75 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kimyasal silah kullanıldığının iddia edilmesi üzerine, bugün önderliğini Fransa’nın yaptığı 9 ülke Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna acil toplantı çağrısında bulundu.

Esad rejiminin Doğu Guta’ya yaptığı son saldırısında kimyasal silah kullanması iddiaları sebebiyle Fransa’nın önderliğinde 9 ülke Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna (BMGK) acil toplantı çağrısında bulundu.
Esad rejimi dün Doğu Guta’ya yaptığı ve 75 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kimyasal silah kullanıldığının iddia edilmesi üzerine, bugün önderliğini Fransa’nın yaptığı 9 ülke Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna acil toplantı çağrısında bulundu. Fransa’nın önderliğinde gerçekleşen talebe ABD, İngiltere, Kuveyt, İsveç, Polonya, Peru, Hollanda ve Fildişi Sahili de destek oldu.
Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian büyük kaygı duyduklarını dile getirirken, Fransa’nın kimyasal kullanımı ile mücadele konusunda tüm sorumluluklarını alacağını söyledi. Bununla birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kimyasal saldırı konusunda daha önce “kırmızı çizgimizdir” dediği ve böyle bir saldırının kanıtlanması durumunda gerekeni yapacağını ifade ettiği biliniyor.

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