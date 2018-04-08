9 ülkeden BMGK’ya acil Suriye çağrısı

Esad rejiminin Doğu Guta’ya yaptığı son saldırısında kimyasal silah kullanması iddiaları sebebiyle Fransa’nın önderliğinde 9 ülke Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna (BMGK) acil toplantı çağrısında bulundu.
Esad rejimi dün Doğu Guta’ya yaptığı ve 75 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kimyasal silah kullanıldığının iddia edilmesi üzerine, bugün önderliğini Fransa’nın yaptığı 9 ülke Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna acil toplantı çağrısında bulundu. Fransa’nın önderliğinde gerçekleşen talebe ABD, İngiltere, Kuveyt, İsveç, Polonya, Peru, Hollanda ve Fildişi Sahili de destek oldu.
Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian büyük kaygı duyduklarını dile getirirken, Fransa’nın kimyasal kullanımı ile mücadele konusunda tüm sorumluluklarını alacağını söyledi. Bununla birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kimyasal saldırı konusunda daha önce “kırmızı çizgimizdir” dediği ve böyle bir saldırının kanıtlanması durumunda gerekeni yapacağını ifade ettiği biliniyor.
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
Somali Havalimanında baskın yapılan uçaktan milyonlarca dolar çıktı
Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi
Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade
Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum