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AA editörleri Mecliste

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 17:11 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında Anadolu Ajansını temsil eden editörler Ankara'da bir araya geldi - TBMM'yi de ziyaret eden editör heyeti, Meclis Başkanı Kahraman ile sohbet etti, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bombalanan yerleri gezdi

TBMM (AA) - AA Dünya Dilleri ve Uluslararası Haberler Yayın Yönetmenliklerine bağlı editörler, TBMM'yi ziyaret etti.

Dünyanın dört bir yanında Anadolu Ajansını temsil eden editörler, "Yıllık Editörler Toplantısı"na katılmak üzere Ankara'da bir araya geldi.

Editör heyetinin ziyaret duraklarından birisi de TBMM oldu. Editörler, Genel Kurul çalışmalarını izledi, basın koridoruna ziyarette bulunarak meslektaşları ile sohbet etti.

TBMM konuk rehberi, heyete, 15 Temmuz gecesi Mecliste yaşananları anlattı ve darbe girişimi sırasında bombalanan yerleri gezdirdi.

FETÖ'nün hain darbe girişimine ilişkin dünyanın çeşitli ülkelerinden tepkileri haberleştiren editörler, darbe girişiminin izlerine ilk kez tanık oldu.

Heyet, Meclis Şeref Salonu'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı da buldu. Makedonya'dan gelen konuklarına darbe girişiminde hasar gören bölümleri gezdiren Kahraman, AA editör grubu ile de bir süre sohbet etti, ajansın yurt dışı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

- AA'nın küresel haber ağı

Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Boşnakça, Fransızca, Kürtçe (Soranice), Kürtçe (Kurmançi), Arnavutça, Makedonca ve Farsça olmak üzere 11 dilde yayın yapan AA, son dönemde dil hanesine İspanyolca ve Endonezceyi de ekleyerek sayıyı 13'e çıkardı.

Günlük ortalama bin 650 haber, 2 bin 330 fotoğraf, 400 video yayınlayan, 15 canlı yayın yapan ve 6 infografik yayına veren AA, Türkiye'deki ulusal gazetelerde yayımlanan fotoğrafların yüzde 63'ünü, haberlerin ise yüzde 40'ını üretiyor.

Ayrıca ulusal haber siteleri de Anadolu Ajansının özel haberlerinin yüzde 89'una sitelerinde yer veriyor.

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AA "editörleri" Mecliste

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