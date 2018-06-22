HABER

"AA, manipülatif haberler yapmadı, budan sonra da yapmayacaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Anadolu Ajansı bugüne kadar manipületif haberler yapmadı, budan sonra da yapmayacaktır" - "Biz Anadolu Ajansı üzerindeki iftiraların asla tutmayacağını, 'çamur at izi kalsın' politikasının asla tutmayacağını biliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Anadolu Ajansı bugüne kadar manipületif haberler yapmadı, budan sonra da yapmayacaktır." dedi.

Çalık, Anadolu Ajansı (AA) Malatya Bürosu'nu ziyaretinde yaptığı açıklamada, dilin kemiği olmadığını, bu nedenle muhalefetin bolca yalan söylediğini ve iftira attığını söyledi.

Muhalefetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a da iftira attığını ifade eden Çalık, Albayrak'ın bu konuda tazminat davası açtığını, iftirayı atanların hesap vereceğini kaydetti.

Çalık, AA'ya yönelik eleştirilere de tepki göstererek, şöyle devam etti:

" Anadolu Ajansı Türkiye'nin en güvenilen haber ajanslarından bir tanesi. Anadolu Ajansı bugüne kadar manipületif haberler yapmadı, budan sonra da yapmayacaktır. Tüm dünya, haber ajansları ve medya kuruluşları bilir ki seçim öncesi test yayınları vardır. Anadolu Ajansı da bu test yayınlarını yaparken yayınlamış ve farklı varyasyonlar üzerinden de testlerine devam etmiş. Basın kuruluşlarımızın bunları orada yayınlamış olması bir manipülatif hareket değil, sadece test yayınlarının orada yayınlanmasının sebebidir."

"Biz Anadolu Ajansı üzerindeki iftiraların asla tutmayacağını, 'çamur at izi kalsın' politikasının asla tutmayacağını biliyoruz." diyen Çalık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anadolu Ajansı yerli ve milli duruşunu, Türkiye'nin büyümesi için gösterdiği çabayı, tüm dünyadaki etkin varlığını biliyoruz. Bu vesileyle Anadolu Ajansını doğru, tarafsız habercilik anlayışından dolayı canı gönülden kutluyorum. İftiraların, yalanların sınırı yok. Her alanda iftira atmaya muhalefet devam ediyor. Milletimiz gerçeği görüyor ve biliyor. Manipülatif haberler değil, 24 Haziran'da milletin gerçek haberlerini sandıkta görecekler bakalım bu iftirayı atanlar o zaman milletimize ne diyecek."

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Bakan Özhaseki: Temel ağabeyi dinledikçe içim sızlıyorBakan Özhaseki: Temel ağabeyi dinledikçe içim sızlıyor
24 Haziran seçiminde seçmenin dikkat etmesi gerekenler24 Haziran seçiminde seçmenin dikkat etmesi gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aa Malatya öznur çalık

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.