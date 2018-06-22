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"AA, Türkiye'nin kalkınması, tanıtılmasında ciddi katkısı olan bir kuruluşumuz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 13:18 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Anadolu Ajansı, Türkiye ile ilişkili meseleleri en güzel şekliyle dile getiren, Türkiye'nin kalkınmasında, tanıtılmasında ciddi katkısı olan bir kuruluşumuz" - "(Muharrem İnce'nin polise hakaret ettiği iddiası) Hakikaten çok çirkin, bayağı ve ağza alınmayacak hakaretler, bu millete yakışmıyor. Biz milletin temsilcisiysek, millet adına millete hizmet etmek istiyorsak, milletin onurunu göstermek zorundayız"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Anadolu Ajansı, Türkiye ile ilişkili meseleleri en güzel şekliyle dile getiren, Türkiye'nin kalkınmasında, tanıtılmasında ciddi katkısı olan bir kuruluşumuz." dedi.

Aydın, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelini ziyaret ederek, seçimlerde destek istedi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Aydın, AA'nın yerli ve milli bir haber ajansı olduğunu söyledi.

Aydın, AA'nın objektif, dürüstlük kaidelerine uygun bir şekilde hareket eden ve bu anlamda dünyanın pek çok yerinde var olan, Türkiye'yi tanıtan bir ajans olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı, Türkiye ile ilişkili meseleleri en güzel şekliyle dile getiren, Türkiye'nin kalkınmasında, tanıtılmasında ciddi katkısı olan bir kuruluşumuz. Bugüne kadar objektif kriterleri esas alarak tamamen dürüstlük kaidelerine uygun bir şekilde hareket etmiştir. Doğru haber verme üzerine kurgulanmış bir ajanstır. Bu manada da 98 yıldır, Türkiye'nin gerçekten milli ve yerli olmasıyla övündüğümüz bir ajansımız. Ben Anadolu Ajansını kutluyorum. Anadolu Ajansının seçim sürecinde de kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendireceğini biliyoruz."

AA'nın seçim sonuçları dahil olmak üzere, dünyada var olan bütün hadiselerle ilgili doğru bilgi kaynakları olduğunu aktaran Aydın, "Bu kuruluş milletin ortak kuruluşudur. Dolayısıyla bu kuruluşu hepimizin yüceltmesi ve yükseltmesi konusunda gayret sarf etmemiz lazım. Bu kuruluşumuz, bu milletin gelişiminde de adım adım izleri olan, bizlere sorunları en yakın planda ileten ve sorunların çözümü konusunda da katkı sunan bir kuruluştur. Anadolu Ajansını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- "Muharrem İnce'nin polise hakaret ettiği iddiası

Aydın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin polise hakaret ettiği iddiasına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Hakikaten çok çirkin, bayağı ve ağza alınmayacak hakaretler, bu millete yakışmıyor. Biz milletin temsilcisiysek, millet adına millete hizmet etmek istiyorsak, milletin onurunu göstermek zorundayız. Bizler milletin haysiyetine uygun şekilde hareket etmek zorundayız. O söylemler, o ağız, bu millete yakışır mı? Yakışmaz. Gerçekten seçim son günlerine kalasıya peşinen havlu attığını gösteriyor. Mağlubiyeti peşinen görüyor. Halkın büyük bir tokat indireceğini görüyor. Şimdiden su kaynatmaya başladı. Millet, kendine hakaret edenleri sandığa gömer."

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Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Hiz Anadolu Ajansı TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın

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