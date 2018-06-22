"AA, Türkiye'nin kalkınması, tanıtılmasında ciddi katkısı olan bir kuruluşumuz"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Anadolu Ajansı, Türkiye ile ilişkili meseleleri en güzel şekliyle dile getiren, Türkiye'nin kalkınmasında, tanıtılmasında ciddi katkısı olan bir kuruluşumuz." dedi.

Aydın, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelini ziyaret ederek, seçimlerde destek istedi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Aydın, AA'nın yerli ve milli bir haber ajansı olduğunu söyledi.

Aydın, AA'nın objektif, dürüstlük kaidelerine uygun bir şekilde hareket eden ve bu anlamda dünyanın pek çok yerinde var olan, Türkiye'yi tanıtan bir ajans olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı, Türkiye ile ilişkili meseleleri en güzel şekliyle dile getiren, Türkiye'nin kalkınmasında, tanıtılmasında ciddi katkısı olan bir kuruluşumuz. Bugüne kadar objektif kriterleri esas alarak tamamen dürüstlük kaidelerine uygun bir şekilde hareket etmiştir. Doğru haber verme üzerine kurgulanmış bir ajanstır. Bu manada da 98 yıldır, Türkiye'nin gerçekten milli ve yerli olmasıyla övündüğümüz bir ajansımız. Ben Anadolu Ajansını kutluyorum. Anadolu Ajansının seçim sürecinde de kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendireceğini biliyoruz."