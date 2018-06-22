"AA, Türkiye'nin kalkınması, tanıtılmasında ciddi katkısı olan bir kuruluşumuz"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Anadolu Ajansı, Türkiye ile ilişkili meseleleri en güzel şekliyle dile getiren, Türkiye'nin kalkınmasında, tanıtılmasında ciddi katkısı olan bir kuruluşumuz." dedi.
Aydın, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelini ziyaret ederek, seçimlerde destek istedi.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Aydın, AA'nın yerli ve milli bir haber ajansı olduğunu söyledi.
Aydın, AA'nın objektif, dürüstlük kaidelerine uygun bir şekilde hareket eden ve bu anlamda dünyanın pek çok yerinde var olan, Türkiye'yi tanıtan bir ajans olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"Anadolu Ajansı, Türkiye ile ilişkili meseleleri en güzel şekliyle dile getiren, Türkiye'nin kalkınmasında, tanıtılmasında ciddi katkısı olan bir kuruluşumuz. Bugüne kadar objektif kriterleri esas alarak tamamen dürüstlük kaidelerine uygun bir şekilde hareket etmiştir. Doğru haber verme üzerine kurgulanmış bir ajanstır. Bu manada da 98 yıldır, Türkiye'nin gerçekten milli ve yerli olmasıyla övündüğümüz bir ajansımız. Ben Anadolu Ajansını kutluyorum. Anadolu Ajansının seçim sürecinde de kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendireceğini biliyoruz."
AA'nın seçim sonuçları dahil olmak üzere, dünyada var olan bütün hadiselerle ilgili doğru bilgi kaynakları olduğunu aktaran Aydın, "Bu kuruluş milletin ortak kuruluşudur. Dolayısıyla bu kuruluşu hepimizin yüceltmesi ve yükseltmesi konusunda gayret sarf etmemiz lazım. Bu kuruluşumuz, bu milletin gelişiminde de adım adım izleri olan, bizlere sorunları en yakın planda ileten ve sorunların çözümü konusunda da katkı sunan bir kuruluştur. Anadolu Ajansını kutluyorum." ifadelerini kullandı.
- "Muharrem İnce'nin polise hakaret ettiği iddiası
Aydın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin polise hakaret ettiği iddiasına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:
"Hakikaten çok çirkin, bayağı ve ağza alınmayacak hakaretler, bu millete yakışmıyor. Biz milletin temsilcisiysek, millet adına millete hizmet etmek istiyorsak, milletin onurunu göstermek zorundayız. Bizler milletin haysiyetine uygun şekilde hareket etmek zorundayız. O söylemler, o ağız, bu millete yakışır mı? Yakışmaz. Gerçekten seçim son günlerine kalasıya peşinen havlu attığını gösteriyor. Mağlubiyeti peşinen görüyor. Halkın büyük bir tokat indireceğini görüyor. Şimdiden su kaynatmaya başladı. Millet, kendine hakaret edenleri sandığa gömer."
Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı
Kocasını öldürdü, bu halde bulundu
Dünyayı sarsacak açıklama! Çekilebiliriz!
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı
Kriz yaratabilir! Avrupalı iki vekil Türkiye'ye alınmadı
Tescilli güzel evinde ölü bulundu!
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
'Türkiye'nin Maldivleri' 500 bin turist bekliyor
Instagram TV (IGTV) nedir? İşte Instagram'ın yeni özelliğinin detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum