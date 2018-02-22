AB Bakanı Çelik, AB büyükelçileriyle bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Ülkemizin Afrin’de böylesine önemli bir terörle mücadele verdiği zaman diliminde bu toplantının yapılması da önemli. Başta Afrin’deki Zeytin Dalı Operasyonumuz olmak üzere diğer konularda görüş alışverişinde bulanacağız" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, bir otelde AB Büyükelçileri ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Bakan Çelik, geleneksel istişare toplantılarını çalışma yemeği şeklinde yapacaklarını belirterek, “AB konusunda her zamanki gibi gündemimiz yoğun. En son iki gün evvel Adana’da Türkiye AB Karma İstişare Toplantısını yaptık. Önümüzdeki dönemde de önemli gündemler var. 26 Mart’ta Bulgaristan dönem başkanlığı çerçevesinde Varna’da Türkiye AB liderler zirvesi gerçekleşecek. Büyükelçilerle yakın diyalogumuz var. İkili olarak da pek çok konuyu rahat şekilde görüşüyoruz kendileriyle, istişare ediyoruz” diye konuştu.

"Büyükelçilere Türkiye’nin Afrin operasyonu hakkında gelinen son durumla ilgili olarak bilgi vereceğim"

Bakan Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

“Belli aralıklarla bir araya gelip konularımızı değerlendirmeye devam ediyorduk. Şimdi bu çalışma yemeği çerçevesinde bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye AB ilişkileri var. AB içerisinde çeşitli gelişmeler var. Hepimizi ilgilendiren göç sorunu, terörle mücadele konuları var. Büyükelçilere Türkiye’nin Afrin operasyonu hakkında gelinen son durumla ilgili olarak bilgi vereceğim. Bu konudaki çeşitli değerlendirmelere nasıl baktığımızı, bunları nasıl değerlendirdiğimizi de kendilerine ifade edeceğim. Son derece açık bir ilişkimiz var. Her zaman kanallarımız açık. Rahatça belli konuları müzakere ediyoruz. şimdi de gayet dostça bir ortam içerisinde çeşitli konularda kendilerine bilgi vereceğim. Soruları olursa onları cevaplayacağız. Hepimizin ortak kanaati her zaman ileriye bakmak, işbirliğini geliştirmek, iletişim kanallarını daha çok açmak, ortak çözüm noktaları bulmak şeklindedir. Ülkemizin Afrin’de böylesine önemli bir terörle mücadele verdiği zaman diliminde bu toplantının yapılması da önemli. Başta Afrin’deki Zeytin Dalı Operasyonumuz olmak üzere diğer konularda görüş alışverişinde bulanacağız.”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise 26 Mart’ta Varna’da gerçekleştirilecek Türkiye AB liderler zirvesi öncesinde yapılan projelerle ilgili bilgi verdi.