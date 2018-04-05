AB Bakanı Çelik, “Afrin’de ele geçirilen mühimmat depolarından çıkan müttefiklere ait silahları müttefiklerimize bizzat delilleriyle gösterdik”

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Afrin’de ele geçirilen mühimmat depolarından çıkan müttefiklere ait silahları müttefiklerimize bizzat delilleriyle gösterdik” dedi.

Fransa’da bulunan AB Bakanı Ömer Çelik, bu sabah Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüşmesinin ardından, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliğinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

AB Bakanı Çelik, “Bildiğiniz gibi bu sabah Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ve Avrupa işlerinden sorumlu mevkidaşım Loiseau ile görüşmelerim oldu. Başta Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri olmak üzere, gündemin ana konusu olan Suriye ve Afrin konusu başta olmak üzere Menbiç konularında konuşmalarımız oldu. Biz Türkiye olarak şunu açıkça ifade etmek istedik. Türkiye’nin müttefiki olan ülkelerin askeri güçleri tarafından, YPG’lilere eğitim verilmesini görmek istemediğimizi ifade ettik. Türkiye’nin müttefiki olan Fransa ile Esad’ın durumu başta olmak üzere pek çok ortak noktamız var Fransa ile, herhangi bir müttefik askeri üniformasıyla YPG’lilerin eğitilmesini Türkiye’nin görmek istemediğini hatırlattık” dedi.

Çelik, Suriye ile ilgili gelişmeler konusunda ise Türkiye’nin Suriye’deki çatışmanın bir parçası olmadığını ve çatışmanın parçası olan ülkelerle aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini belirtti. “Türkiye’nin bölgedeki konumu bellidir” diyen Çelik, “Kilis’e roket atılırken müttefiklerimiz bu durumu görmediler veya görmek istemediler. Afrin’de yapılan tüneller kolay yapılacak bir şey değil, oradaki malzemeler kolay taşınır bir şey değil. Afrin’de ele geçirilen mühimmat depolarından çıkan müttefiklere ait silahları müttefiklerimize bizzat delilleriyle gösterdik” dedi.

Çelik, “Türkiye’nin yaptığı şey terörle mücadeledir. Bu teröristleri himaye eden ülkeler, bunları buradan çıkarsalardı da biz de müdahale etmek zorunda kalmazdık. Teröristleri himaye edeceksiniz arkasından ’Türkiye neden müdahale ediyor’ diyeceksiniz olmaz böyle şey, Fransa müttefikimizdir. Suriye’nin durumuyla ilgili olarak bir çok noktada ortak görüşlerimiz örtüşüyor. Fakat Afrin’in işgal edildiği şeklinde bir cümleyi tabii ki duymak istemiyoruz. Türkiye orada işgal kuvveti değil teröristleri temizleyen bir konumdadır” ifadelerini kullandı.