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AB Bakanı Çelik: CHP'nin ÖSO düşmanlığının artık, 'mutfakta kim var?' sorusu ile düşünülmesi elzemdir

POLİTİKA HABERLERİ | 29.01.2018 17:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

ANKARA (DHA) - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in twitter'den yaptığı paylaşımlar şu şekilde: "Suriye'de Esad'ın katliam politikasına kalıcılık sağlamaya çalışanların ilk hedefi ÖSO oldu hep. ÖSO'ya saldırmanın arkasına başka şeyleri himaye etme politikası saklandı. ÖSO'ya saldıranların diğer bir amacı da Suriye içinde PKK'ya devletimsi yapılar kurdurma politikasını yürütmek oldu. Suriye içinde Suriye halkının meşru gücünü devre dışı bırakmaktı amaçları. Bunun yerine başka yapılar kurmaktı.

SURİYE İÇİNDE HER TÜRLÜ ÇİRKİN PROJENİN HAYATA GEÇMESİ İÇİN İLK OLARAK ÖSO'YU HEDEF ALDI BİRİLERİ

ÖSO'yu devre dışı bırakabilseler o zaman meşru Suriye muhalefetini de etkisiz hale getirme yolunda büyük adım atmış olacaklardı. Uluslararası topluma da PKK ve benzerlerini muhatap olarak sunacaklardı. ÖSO'yu etkisiz kılmak isteyenlerin Suriye'de neyi amaçladığını yıllar içinde defalarca gördük. Suriye içinde her türlü çirkin projenin hayata geçmesi için ilk olarak ÖSO'yu hedef aldı birileri.

CHP'NİN ÖSO DÜŞMANLIĞININ ARTIK, 'MUTFAKTA KİM VAR?' SORUSU İLE DÜŞÜNÜLMESİ ELZEMDİR

Suriye için hayırlı olmayan düşünce ve projelere sahip olanların yıllardır ÖSO'ya karşı yürüttüğü kara propaganda başarılı olamadı. ÖSO'nun olduğu her yerde rejimin katliamlarına ve PKK terörüne set çekildi. Bu nedenle ÖSO'yu bazı dış odakların yıpratma gayreti anlaşılıyor. Bunun sebeplerini ver aktörlerini biliyoruz. Burada üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken CHP'nin ÖSO düşmanlığı yapmasıdır. TSK'nın Suriye'de meşru güçlerle işbirliği yapması son derece doğrudur. Buna karşı çıkanların hangi projelerin yanına düştüğü açıktır. Suriye'de meşru güçler etkisiz kaldığı zaman hangi terör odaklarının devletimsi terör yapıları kuracağı bellidir. Bugün ÖSO düşmanlığı yapan CHP, ÖSO düşmanlığının kimlere Suriye'de terör devletçiği kurdurmak için yapıldığını bilmiyor olamaz. CHP'nin ÖSO düşmanlığının artık, 'mutfakta kim var?' sorusu ile düşünülmesi elzemdir."

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