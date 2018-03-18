HABER

AB Bakanı Çelik: “Dünyaya bu bölgede teröre geçit vermeyeceğimizin, buna kararlı olduğumuzun mesajı askeri olarak güçlü bir biçimde verildi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “Dünyaya bu bölgede teröre geçit vermeyeceğimizin, buna kararlı olduğumuzun mesajı askeri olarak güçlü bir biçimde verildi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “Dünyaya bu bölgede teröre geçit vermeyeceğimizin, buna kararlı olduğumuzun mesajı askeri olarak güçlü bir biçimde verildi. Terör yoluyla siyasi proje oluşturulmasına müsaade etmeyeceğimiz şeklindeki siyasi mesaj da en net şekilde verildi” dedi.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin açıklamada bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezinin kontrol altına alınması ile bölgede kurulmak istenen terör koridorlarına ağır darbe vurulduğunu belirten Çelik, “Böylece bölgeye terör örgütleri yoluyla şekil vermeye çalışan siyasi projelerin akamete uğratılması yönünde büyük bir başarı elde edilmiştir. Türkiye, bölge halklarının onurlu ve özgür bir geleceğe sahip olması için tüm gücüyle sahada olduğunu göstermiştir. Bölge halklarını teröre teslim etmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. Türkiye bölgenin istikrarı için hem diplomasi yoluyla çaba gösteren hem de sahada terörle en etkili şekilde mücadele eden kilit ülkedir ve terörle mücadele konusunda en ilkeli duruşa sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri tartışılmaz gücünün yanı sıra hukuka mutlak bağlılığını da bir kere daha ispat etmiştir. Böyle zorlu bir mücadele hem en etkili şekilde hem de hukuka tam riayetle icra edilmiştir. Dünyaya bu bölgede teröre geçit vermeyeceğimizin, buna kararlı olduğumuzun mesajı askeri olarak güçlü bir biçimde verildi. Terör yoluyla siyasi proje oluşturulmasına müsaade etmeyeceğimiz şeklindeki siyasi mesaj da en net şekilde verildi. Türkiye bölgenin istikrarı için hem diplomasi yoluyla çaba gösteren hem de sahada terörle en etkili şekilde mücadele eden kilit ülkedir ve terörle mücadele konusunda en ilkeli duruşa sahiptir. Zeytin Dalı Harekatı ile gelinen nokta, teröristlerin ve destekçilerinin mağlubiyeti, mazlumların terörün zulmünden kurtarılmasıdır. Milletimize ve mazlum bölge halklarına hayırlı olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek!Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek!
Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!
İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

MHP'den 3 partiye davet yok

MHP'den 3 partiye davet yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.