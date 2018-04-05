AB Bakanı Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü. Ayrıca Çelik, Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile de bir araya geldi.