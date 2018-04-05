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AB Bakanı Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü. Ayrıca Çelik, Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile de bir araya geldi.

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