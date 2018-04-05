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AB Bakanı Çelik, Fransız mevkidaşıyla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüştü.Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa temasları kapsamında Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüştü.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa temasları kapsamında Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile bir araya geldi. Çelik, ziyareti kapsamında Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile de görüşecek. Ayrıca Çelik’in Fransız basınına açıklama yapması bekleniyor.

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