AB Bakanı Çelik: Mücadelemiz meşrudur sivil kayıp olmaması için elden gelen hassasiyet azami düzeyde gösterilmektedir

ANKARA (DHA) - AB Bakanı Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatına verilen tepkiler, terörle mücadele konusunda çifte standartın ne kadar yayıldığını gösteriyor. Bazıları 'savaşa savaş eklemeyin' diyor. Karşı karşıya olduğumuz terörist saldırıları hiç dikkate almıyorlar. Açıkça 'terörle mücadele etmeyin' demek bu. Halbuki savaşa savaş eklemiyoruz. Bize en vahşi şekilde saldıran terör örgütlerinin vahşetini durdurmak için meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Zeytin Dalı Harekatına karşı 'endişe'lerini dile getirenler, terör örgütlerinin saldırısından endişe duymuyorlar mı? Mücadelemiz meşrudur. Sivil kayıp olmaması için elden gelen hassasiyet azami düzeyde gösterilmektedir" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, Twitter hesabından "AP’deki tartışmalar ve eleştiriler"le ilgili paylaşımda bulundu. Çelik'in paylaşımları şu şekilde: "Zeytin Dalı Harekatına verilen tepkiler, terörle mücadele konusunda çifte standartın ne kadar yayıldığını gösteriyor. Bazıları 'savaşa savaş eklemeyin' diyor. Karşı karşıya olduğumuz terörist saldırıları hiç dikkate almıyorlar. Açıkça 'terörle mücadele etmeyin' demek bu.