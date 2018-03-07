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AB Bakanı Çelik: "Popülist partilerin İtalya’da da yükselmesi bir alarm durumudur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Avrupa kuşkucusu, sistem karşıtı popülist partilerin tüm Avrupa’da olduğu gibi İtalya’da da yükselmesi bir ’alarm’ durumudur.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Avrupa kuşkucusu, sistem karşıtı popülist partilerin tüm Avrupa’da olduğu gibi İtalya’da da yükselmesi bir ’alarm’ durumudur. İslam düşmanı, göçmen karşıtı ve nefret söylemi yayan siyasetlerle mücadele edilmemesi, derinden ve güçlü bir şekilde AB karşıtlığını beslemektedir" dedi.
Bakan Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden İtalya’daki seçim sonuçları ve bu bağlamda AB’de yükselen ırkçı akımlar ve İslam düşmanlığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonuçlarına göre İtalya’da hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağına dikkat çeken Çelik, "Yeni hükümet kurulduğunda 1946’da Cumhuriyetin ilanından bu yana, son 72 yılın 65. hükümeti kurulmuş olacak. Neredeyse her yıl başına bir hükümet düşüyor. 2013 seçimlerinde yaklaşık yüzde 25 oy alarak iktidara gelen merkez sol Demokratik Parti’nin oyları yüzde 20’nin altına düştü. Berlusconi’nin merkez sağdaki Forza İtalya’sı ise oyların ancak yüzde 14’ünü alabildi ve sağ ittifak içindeki lider konumunu aşırı sağcı Lega Partisi’ne kaptırdı" ifadelerini kullandı.

"Aşırı sağ bir ülkede daha yükselen parti haline geldi"
Bakan Çelik, Hollanda, Fransa ve Almanya’dan sonra AB’nin kurucu ülkelerinden İtalya’da da merkez sağ ve solun güç kaybettiğini belirterek, aşırı sağın bir ülkede daha yükselen parti haline geldiğine dikkat çekti. Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lega Partisi seçimlerin kazananı durumunda. Popülist Beş Yıldız Hareketi oyunu yüzde 30’un üzerine çıkararak açık ara birinci parti olmuştur. Aşırı sağcı, İslam ve göçmen karşıtı Lega Partisi ile İtalya’nın Kardeşleri’ni de eklediğimizde sistem dışı ve popülist partilerin toplam oyu İtalya’da yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır. Geçmişte Berlusconi hükümetlerinde koalisyon ortağı da olan, sağ ittifakın küçük ortağı aşırı sağcı Lega Partisi, Berlusconi’nin merkez sağa daha yakın duran Forza Italia’sını geçerek üçüncü parti olmuştur. Dolayısıyla sağ ittifak hükümet kurduğu takdirde Fransız ırkçı Le Pen’in tebrik ettiği, Avrupa Parlamentosunda birlikte hareket ettiği Lega Partisi (eski Kuzey Ligi) lideri Salvini İtalyan siyasetinde belirleyici olacak."

"İtalya’da da yükselmesi bir ’alarm’ durumudur"
İtalya’nın AB içinde son derece önemli bir ülke olduğunu belirten Çelik, İtalya’da demokratik değerlerin güçlü bir biçimde korunmasının Avrupa’nın istikrarı ve geleceği için önemli olduğunu kaydetti. Çelik, "Avrupa kuşkucusu, sistem karşıtı popülist partilerin tüm Avrupa’da olduğu gibi İtalya’da da yükselmesi bir ’alarm’ durumudur. Tüm bu aşırı sağcı, İslam ve göçmen düşmanı partiler esasında AB değerlerine karşıdır. İslam düşmanı, göçmen karşıtı ve nefret söylemi yayan siyasetlerle mücadele edilmemesi, derinden ve güçlü bir şekilde AB karşıtlığını beslemektedir. Artık şu açıktır; bir yerde İslam düşmanı, göçmen karşıtı ve ırkçı bir siyasi hareket varsa onun ajandasındaki esas gizli gündem demokrasi düşmanlığı ve AB karşıtlığıdır. Bu nedenle İslam düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve ırkçılıkla ciddi mücadele edilmeyen her yerde aşırı sağ ve AB projesini yıkmak isteyenler güçlenmektedir” değerlendirmelerinde bulundu.

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