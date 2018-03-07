Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Avrupa kuşkucusu, sistem karşıtı popülist partilerin tüm Avrupa’da olduğu gibi İtalya’da da yükselmesi bir ’alarm’ durumudur. İslam düşmanı, göçmen karşıtı ve nefret söylemi yayan siyasetlerle mücadele edilmemesi, derinden ve güçlü bir şekilde AB karşıtlığını beslemektedir" dedi.

Bakan Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden İtalya’daki seçim sonuçları ve bu bağlamda AB’de yükselen ırkçı akımlar ve İslam düşmanlığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonuçlarına göre İtalya’da hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağına dikkat çeken Çelik, "Yeni hükümet kurulduğunda 1946’da Cumhuriyetin ilanından bu yana, son 72 yılın 65. hükümeti kurulmuş olacak. Neredeyse her yıl başına bir hükümet düşüyor. 2013 seçimlerinde yaklaşık yüzde 25 oy alarak iktidara gelen merkez sol Demokratik Parti’nin oyları yüzde 20’nin altına düştü. Berlusconi’nin merkez sağdaki Forza İtalya’sı ise oyların ancak yüzde 14’ünü alabildi ve sağ ittifak içindeki lider konumunu aşırı sağcı Lega Partisi’ne kaptırdı" ifadelerini kullandı.

"Aşırı sağ bir ülkede daha yükselen parti haline geldi"

Bakan Çelik, Hollanda, Fransa ve Almanya’dan sonra AB’nin kurucu ülkelerinden İtalya’da da merkez sağ ve solun güç kaybettiğini belirterek, aşırı sağın bir ülkede daha yükselen parti haline geldiğine dikkat çekti. Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lega Partisi seçimlerin kazananı durumunda. Popülist Beş Yıldız Hareketi oyunu yüzde 30’un üzerine çıkararak açık ara birinci parti olmuştur. Aşırı sağcı, İslam ve göçmen karşıtı Lega Partisi ile İtalya’nın Kardeşleri’ni de eklediğimizde sistem dışı ve popülist partilerin toplam oyu İtalya’da yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır. Geçmişte Berlusconi hükümetlerinde koalisyon ortağı da olan, sağ ittifakın küçük ortağı aşırı sağcı Lega Partisi, Berlusconi’nin merkez sağa daha yakın duran Forza Italia’sını geçerek üçüncü parti olmuştur. Dolayısıyla sağ ittifak hükümet kurduğu takdirde Fransız ırkçı Le Pen’in tebrik ettiği, Avrupa Parlamentosunda birlikte hareket ettiği Lega Partisi (eski Kuzey Ligi) lideri Salvini İtalyan siyasetinde belirleyici olacak."