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AB Bakanı Çelik: "Son derece meşru bir mücadele yürütüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ | 08.02.2018 17:21 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Sürekli ’sivil kayıp’ diye cümleye başlayanlara teröristlerin attığı roketlerle kaybettiğimiz canları, sivil kayıpları hatırlatıyorum.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Sürekli ’sivil kayıp’ diye cümleye başlayanlara teröristlerin attığı roketlerle kaybettiğimiz canları, sivil kayıpları hatırlatıyorum. Son derece meşru bir mücadele yürütüyoruz" dedi.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden ’AP’deki tartışmalar ve eleştirilere’ ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Zeytin Dalı Harekatı’na verilen tepkiler, terörle mücadele konusunda çifte standardın ne kadar yayıldığını gösteriyor. Bazıları ’savaşa savaş eklemeyin’ diyor. Karşı karşıya olduğumuz terörist saldırıları hiç dikkate almıyorlar. Açıkça ’terörle mücadele etmeyin’ demek bu. Halbuki savaşa savaş eklemiyoruz. Bize en vahşi şekilde saldıran terör örgütlerinin vahşetini durdurmak için meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı’na karşı ’endişe’lerini dile getirenler, terör örgütlerinin saldırısından endişe duymuyorlar mı? Bazıları da ’endişelerinizi anlıyoruz ama DEAŞ’a yoğunlaşmak gerekir’ diyorlar. Kendilerine ve bize saldıran DEAŞ’a karşı hassas olanlar, bize saldıran terör örgütü PKK’ya karşı kendilerine zarar vermiyor diye sempati besleme çifte standardına yuvarlanıyorlar. Bu zihniyet, insan hayatının değerini yaşadığı coğrafya ya da mensup olduğu etnisite veya dine göre ayırt etme hastalığıyla dünyaya bakıyor. O yüzden kendilerine saldıran ’terörist’ oluyor, bize saldıran ise görmezden geliniyor. Siyasi ve ahlaki iflastır bu" ifadelerini kullandı.
Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:
"Mücadelemiz meşrudur. Sivil kayıp olmaması için elden gelen hassasiyet azami düzeyde gösterilmektedir. Sürekli ’sivil kayıp’ diye cümleye başlayanlara teröristlerin attığı roketlerle kaybettiğimiz canları, sivil kayıpları hatırlatıyorum. Son derece meşru bir mücadele yürütüyoruz. Maalesef terör örgütleri silah desteğini müttefiklerimizden, ideolojik desteği ise müttefiklerimizin ’endişe’ ve ’sivil kayıp’ kelimelerini mesnetsiz ve yanlış yerde kullanmasından kaynaklanan yaklaşımlarından alıyor. Aylar boyunca insanlarımızın canına terör örgütlerinin müttefiklerimizden aldığı roketlerle kastedilirken neden aynı ’endişe’ ve ’sivil kayıplar’ konusundaki hassasiyet cümlelerini duymadık? Dünyanın herhangi bir yerinde terörle mücadele etmek gerektiğinde akıllarına ilk olarak Türkiye ile işbirliği yapmak gelenler, Türkiye terörle mücadele ederken terör örgütlerine sempati gösteriyorlar."

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