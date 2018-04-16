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AB Bakanı Çelik’ten açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Ordumuzun Afrin harekatı ile durumun daha kötü hale geldiğini söylemek, harekat öncesi orada kurulan terör hegemonyasına ve teröristlerin yerel halka yaptıkları zulme destek vermek demektir” dedi.AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Ordumuzun Afrin harekatı ile durumun daha kötü hale geldiğini söylemek, harekat öncesi orada kurulan terör hegemonyasına ve teröristlerin yerel halka yaptıkları zulme destek vermek demektir” dedi.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. AB Dışişleri Konseyi toplantısında üye 28 ülkenin Dışişleri Bakanlarının toplantı sonunda, “Türkiye’nin askeri harekatı, insani durumu daha zor hale getirdi, yerel halkın yer değiştirmesine neden oldu” dediğini söyleyen Çelik, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Suriye’de olup bitenler karşısında üstüne düşeni yapmayan AB, sorumsuzca bir açıklama daha yapmış. AB, ‘başta Türk ordusunun harekatının ardından Afrin’de olmak üzere Suriye’nin kuzeybatısındaki insani durumun kötüye gitmesinden derin endişe duyuyor’ demişler. Siyasi ve insani hiçbir duyarlılık ve sorumluluk taşımayan bir açıklama bu. AB, Suriye konusunda hiçbir iş yapmıyor, sadece izliyor ve endişe duyuyor. Afrin’de ne olduğunu anlamamışlar, sahada ne olduğundan haberleri yok ama büyük cümleler kurarak suçlamada bulunuyorlar. Ordumuzun askeri harekatının insani durumu daha zor hale getirdiğini ve yerel halkın yer değiştirdiğini söylüyorlar. Ordumuzun müdahalesinden önce oradaki terör hakimiyetini ve yerel halkın PYD terör örgütü tarafından zorla göç ettirildiğini bilmiyor olamazlar. Ordumuzun Afrin harekatı ile durumun daha kötü hale geldiğini söylemek, harekat öncesi orada kurulan terör hegemonyasına ve teröristlerin yerel halka yaptıkları zulme destek vermek demektir. Afrin harekatımızdan önce terör örgütü yerel haklı göç ettiriyor, topraklarına el koyuyor ve her türlü gayri insani muamelede bulunuyordu. Afrin harekatı ile bu durum son bulmuştur; terör egemenliğine son verilmiştir ve yerel halk kadim topraklarına kavuşmaya başlamıştır.”

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