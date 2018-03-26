HABER

AB Bakanı Çelik’ten Avusturya Başbakanı Kurz’a tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 13:19 | Son Güncelleme

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un, Türkiye ve AB arasındaki müzakere sürecinin sonlandırılmasına içkin yapmış olduğu açıklamalara ilişkin AB Bakanı Ömer Çelik, "Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz" dedi.Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un, Türkiye ve AB arasındaki müzakere sürecinin sonlandırılmasına içkin yapmış olduğu açıklamalara AB Bakanı Ömer Çelik sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un, Türkiye ve AB arasındaki müzakere sürecinin sonlandırılmasına içkin yapmış olduğu açıklamalara ilişkin AB Bakanı Ömer Çelik, "Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz" dedi.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un, Türkiye ve AB arasındaki müzakere sürecinin sonlandırılmasına içkin yapmış olduğu açıklamalara AB Bakanı Ömer Çelik sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Çelik, "Hem Türkiye hem AB ilişkilerde pozitif gündeme yoğunlaşmışken, her zaman olduğu gibi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’dan akıl dışı açıklamalar geldi. Kurz, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söylüyor. Her zamanki gibi ciddiye alınacak bir açıklama değil. Sadece Türkiye konusunda değil hemen her konuda Kurz’un açıklamalarının ciddiye alınacak bir tarafı yok. Burada soru şudur: Kurz, Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesinden niye bu kadar korkmaktadır? Bu konuya ve diğer konulara AB yanlısı değil, AB düşmanı ırkçılar gibi yaklaşmasının sebebi nedir" ifadesini kullandı.
Bakan Çelik, Avrupa’da üretilmiş en büyük yalanın, “Türkiye’nin AB üyeliğine karşıyız ama komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” cümlesi olduğunu vurgulayarak, "Başta Kurz olmak üzere bu yalanı yayanların niyetini biliyoruz. Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz. Dünyanın ve bölgemizin ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalışıyoruz" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.