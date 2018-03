AB Bakanı Çelik’ten Avusturya Başbakanı Kurz’a tepki

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un, Türkiye ve AB arasındaki müzakere sürecinin sonlandırılmasına içkin yapmış olduğu açıklamalara ilişkin AB Bakanı Ömer Çelik, "Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz" dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un, Türkiye ve AB arasındaki müzakere sürecinin sonlandırılmasına içkin yapmış olduğu açıklamalara AB Bakanı Ömer Çelik sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Çelik, "Hem Türkiye hem AB ilişkilerde pozitif gündeme yoğunlaşmışken, her zaman olduğu gibi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’dan akıl dışı açıklamalar geldi. Kurz, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söylüyor. Her zamanki gibi ciddiye alınacak bir açıklama değil. Sadece Türkiye konusunda değil hemen her konuda Kurz’un açıklamalarının ciddiye alınacak bir tarafı yok. Burada soru şudur: Kurz, Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesinden niye bu kadar korkmaktadır? Bu konuya ve diğer konulara AB yanlısı değil, AB düşmanı ırkçılar gibi yaklaşmasının sebebi nedir" ifadesini kullandı.

Bakan Çelik, Avrupa’da üretilmiş en büyük yalanın, “Türkiye’nin AB üyeliğine karşıyız ama komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” cümlesi olduğunu vurgulayarak, "Başta Kurz olmak üzere bu yalanı yayanların niyetini biliyoruz. Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz. Dünyanın ve bölgemizin ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalışıyoruz" dedi.