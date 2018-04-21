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AB Bakanı Çelik’ten Avusturya ve Hollanda’nın skandal kararına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Avusturya Başbakanı ve Hollanda Başbakanı açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar, Türkiye düşmanı ve ırkçı siyasal hareketlere selam gönderiyorlar" dedi.Bakan Çelik, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerle ilgili Avusturya ve Hollanda Başbakanlarının ülkelerindeki propaganda faaliyetlerine getirmiş oldukları kısıtlamalara tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Avusturya Başbakanı ve Hollanda Başbakanı açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar, Türkiye düşmanı ve ırkçı siyasal hareketlere selam gönderiyorlar" dedi.
Bakan Çelik, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerle ilgili Avusturya ve Hollanda Başbakanlarının ülkelerindeki propaganda faaliyetlerine getirmiş oldukları kısıtlamalara tepki gösterdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Çelik, "Avusturya’yı Hollanda takip etti. 24 Haziran seçimleriyle ilgili oralarda yaşayan vatandaşlarımıza dönük seçim konuşmalarına ve toplantılarına izin vermeyeceklerini açıkladı. Bir yandan en temel demokratik hakların kullanımını engelliyorlar bir yandan da ’Türkiye’deki demokratik gelişmeler olumsuz yönde gidiyor’ diyorlar. Demokrasinin kendisine karşı yapılan ikiyüzlülüğü şikayet hakkı olsaydı ilk bu tavırları üreten siyasetçilere dava açardı" ifadelerini kullandı.
"Avusturya Başbakanı ve Hollanda Başbakanı açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar, Türkiye düşmanı ve ırkçı siyasal hareketlere selam gönderiyorlar" diyen Çelik, şu paylaşımlarda bulundu:
"Avusturya ve Hollanda bu yaklaşımlarıyla kendi ülkelerindeki demokratik değerleri zehirliyorlar. Böyle yaparak Avrupa Birliği değerlerine düşman olan ırkçı siyasi hareketlerin büyümesine katkı sağlıyorlar. Avusturya ve Hollanda sağduyulu davranmalıdır. Demokratik değerlerin zedelenmesine kapı açılırsa bunun sonu gelmez. Açılan kapıdan önce popülizm girer, sonra ırkçı siyaset meydanı ele geçirir ve en sonunda da nefret siyaseti her yere hakim olur. Avusturya ve Hollanda başbakanları bu kararları alarak kendi ülkelerine kötülük ediyorlar. Her iki ülkede de ırkçı siyasi hareketler bu yaklaşımlar yüzünden güçleniyor. Avrupa’nın içine bir türlü dışına başka türlü demokratik yaklaşım olmaz. Demokrasi konusunda sözlerinin itibarı olsun istiyorlarsa önce Türkiye karşıtlığından uzak kararlar almalılar."

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